Popisuje také rozpad Sovětského svazu, jako obrovskou tragédii roku 1991 a chválí ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že převzal historickou odpovědnost za rozhodnutí neopustit řešení ukrajinské otázky.

S použitím hanlivého výrazu pro Ukrajinu (Malé Rusy) článek Petra Akopova tvrdí: „Rusko obnovuje svou historickou plnost, shromažďuje ruský svět a ruský lid ve své celistvosti: Velkorusy, Bělorusy a Malorusy.“

Dosud není známo, zda byl článek zveřejněn záměrně, nebo šlo o chybu. Proukrajinský zpravodajský zdroj serveru SkyNews ale tvrdí, že byl článek zveřejněn automaticky dva dny po invazi na Ukrajinu, protože Rusové doufali ve vítězství do 48 hodin od momentu, kdy jejich tanky vstoupily na ukrajinské území.

Nexta, běloruské médium primárně distribuované prostřednictvím kanálů Telegram a YouTube, které bylo široce používáno během běloruských protestů v letech 2020 a 2021, uvedlo, že článek ukazuje, jak Rusko chtělo Ukrajinu dobýt do dvou dnů. Na Twitteru píší, že článek RIA se na internetu objevil přesně v 8:00. To znamená, že zveřejnění bylo s největší pravděpodobnstí předem naplánováno.

