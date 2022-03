„Stále odhadujeme, že konvoj, na který se všichni soustředili, uvázl. Nemáme důvod pochybovat o ukrajinských tvrzeních, že oni sami přispěli k jeho zpomalení tím, že na něj zaútočili,“ řekl novinářům neupřesněný vysoce postavený americký zdroj. Útok ukrajinských stíhaček ale dosud nebyl ověřen.

BREAKING: Ukrainian jets unleash devastation on the massive Russian convoy headed for Kyiv, striking and burning some of the enemy columns. Many experts incorrectly predicted that Putin would have achieved air superiority days ago. RT IF YOU SUPPORT THE UKRAINIAN PILOTS! — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) March 3, 2022

Dříve během dne britské ministerstvo obrany s odvoláním na zpravodajské informace uvedlo, že konvoj zřejmě uvázl několik desítek kilometrů od Kyjeva a za poslední tři dny udělal jen malý pokrok. „Hlavní část velké ruské kolony postupující na Kyjev zůstává více než 30 kilometrů od centra města, přičemž ji zdržel vytrvalý ukrajinský odpor, mechanické poruchy a dopravní zácpa,” uvedlo v prohlášení Spojené království.

Kdo jsou Putinovi nejbližší lidé: generál rybář, zamračený rváč i jestřáb z KGB

„Odráží to skutečnost, že tato invaze byla ve skutečnosti špatně naplánovaná, špatně připravená a je špatně vedená,” řekl pro list The New York Times Frederick W. Kagan, ředitel projektu Critical Threats v American Enterprise Institute.

We haven't received new updates on that Russian military convoy seen outside Kyiv earlier this week. It's been too cloudy for @Maxar to snap any shots.



But they released this video from the more than 1,400 sq km of imagery their satellite captured in one orbital pass. pic.twitter.com/1JyKA8hO6V — Emmanuelle Saliba ? (@_esaliba) March 4, 2022

Mluvčí Pentagonu, John Kirby, ve čtvrtek sdělil, že ačkoli konvoj trpí nedostatkem pohonných hmot a potravin, tak se Rusové z těchto chybných kroků a klopýtnutí opět poučí a pokusí se je překonat.

Strategické potíže

Zastavený postup konvoje by mohl Rusku způsobit řadu strategických problémů. Zaprvé, jako klíčová ruská zásobovací trasa pro případný větší útok na Kyjev představuje velmi velký cíl pro ukrajinské síly bojující proti invazi. Zadruhé, několikadenní stání ve čtyřiašedesátikilometrové dopravní zácpě by se mohlo podepsat na morálce a disciplíně ruských vojáků před velkou vojenskou operací.

Satellite imagery video recreation of the huge Russian convoy outside of Kyiv. ? @Maxar pic.twitter.com/F0ZkuQZlSu — Benjamin Strick (@BenDoBrown) March 4, 2022

Martti Kari, který dříve působil jako zástupce šéfa finského obranného zpravodajství, řekl CNN, že takové uváznutí je pro morálku špatné ze dvou důvodů. „Prvně, Ukrajinci mají drony a letadla, jež by mohla na konvoj zaútočit. Za druhé, když sedíte na jednom místě, šíří se fámy ovlivňující vaše myšlení. Takže začnete být nervózní a unavení, což není dobrá kombinace,“ upřesnil možnou situaci.

Ne natolik snadný cíl

Navzdory své délce může být útok na konvoj složitější, než se zdá. „Viděli jsme, že Ukrajina byla velmi efektivní se svými bezpilotními letouny, zejména Bayraktary, ale ty jsou omezeným zdrojem,“ vysvětlil John Amble, šéfredaktor redakce Modern Warfare Insititute ve West Pointu. „Nechcete s nimi plýtvat, pokud se nejedná o prioritní cíl, což je momentálně dělostřelectvo ostřelující města,“ dodal.

Lukašenko zřejmě ukázal světu válečný plán Ruska. Týká se i útoku na Moldavsko

Důležitým faktorem je také počasí. Na začátku týdne se nad oblastí konvoje silně zatáhlo. Za těchto podmínek by byly drony Bayraktar omezené ve své účinnosti. Například v předloňské válce o Náhorní Karabach v Ázerbájdžánu byly útoky dronů za mlhavého počasí účinně negovány.

A convoy said to be 40 miles long has reached the outskirts of Kyiv, according the the Russian Defence Ministry.



Latest: https://t.co/X3flQUk9BR pic.twitter.com/XCIGgYUUmG — Sky News (@SkyNews) March 4, 2022

Amble dále poznamenal, že se ruské síly téměř jistě učí a upravují svou taktiku a možná integrují prostředky protivzdušné obrany do svých konvojů, což z nich činí ještě rizikovější cíl útoku.

Sousední vojenská výpomoc

Předpokládá se, že konvoj vstoupil na Ukrajinu přes Bělorusko. Klíčového Putinova spojence, kam Rusko v posledních týdnech přesunulo obrovské množství vojáků, aby provedlo takzvané společné cvičení. Když manévry skončily, vojáci zemi neopustili a satelitní snímky skutečně ukázaly, že zde Rusko svou vojenskou přítomnost zvýšilo.

Ruská vojska také využila svého spojence k umožnění invaze v prvních dnech konfliktu.

Russian troops keep pouring into Ukraine from Belarus through the Three Sisters checkpoint at the junction of the borders of Belarus, Russia and Ukraine.



The role that Lukashenko has played in making this invasion possible mustn’t be forgotten.pic.twitter.com/PeAX1FaCt9 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2022

#Belarus This is surreal. Russian tanks are driving through Homiel in Belarus. The same tanks will go to #Ukraine through the territory of my country to kill my Ukranian friends pic.twitter.com/jySNOzHhh5 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 25, 2022

Z Běloruska došlo i k raketovému ostřelování ukrajinského území.