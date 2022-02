Válka začala: Rusko napadlo Ukrajinu. Úřady hlásí oběti mezi civilisty

Reakcí provládních médií na útok na Ukrajinu není mnoho, ale například v komentářové sekci Ria Novosti Sergej Savčuk tvrdí, že „Evropa přiznala, že bez ruského plynu je její konec“. Petr Akopov se pak snaží přesvědčit čtenáře, že „Západ opustil Ukrajinu“. Valerij Michailov zase tvrdí, že na Ukrajině vznikla vyhlášením výjimečného stavu „diktatura“.

V učebnicích bude Rusko agresor

Na Echu Moskvy, posledním nezávislém ruském rádiu a jednom z posledním zpravodajských webů, kde je možná svobodná diskuse, je vidět zcela jiný postoj části Rusů. Většina z příspěvků, které se tam dnes ráno objevily, je vůči Putinově kroku kritická a varuje před následky do budoucnosti.

Alexej Venediktov, šéfredaktor Echo Moskvy říká jednoznačně: „O tom, co se teď děje, se v učebnicích bude psát takto: útok Ruské federace na suverénní Ukrajinu. Takto se o tom bude psát, možná ne hned, i v ruských učebnicích. To nám musí být jasné.“

Dodává však také, že selhaly i Spojené státy, když ve chvíli, kdy jasně věděly, že Rusko chystá útok proti Ukrajině, prohlásily, že proti ruské armádě nebude bojovat žádný americký voják. „Buď v klidu, Vladimire Putine,“ zněl podle Venediktova americký vzkaz ruskému prezidentovi. Putin podle novináře nese za válku proti Ukrajině veškerou odpovědnost.

Ruský publicista Stanislav Kučer na webu Echu Moskvy konstatuje, že agonie ruského režimu začala. „Kolik to bude stát životů, kolik lidských osudů to zničí, to nikdo nezná. Konec je znám, neznámá je cena tohoto konce. Jasné je jedno, je to tragédie nejen pro Ukrajince, kteří žijí v Rusku. Moje myšlenky jsou s Ukrajinci a s těmi v Rusku, kdo nemlčeli a otevřeně vystupovali proti tomu, co se teď děje. Cítím bolest a stud.“

Putin zničil naši ruskou budoucnost

Anton Dolinkin, ruský filmový kritik, se také na Echu Moskvy omlouvá Ukrajincům. „Omluvit něco takového nelze. Drazí Ukrajinci, je mi jasné, že nemáte čas se zabývat takovými jednotlivými hlasy jako je ten můj, ale všechny moje myšlenky jsou s vámi. Kdybych se uměl modlit, napíšu modlitbu.“

VIDEO: Ukrajinou zní exploze. Děsivé záběry útoku Ruska už obletěly svět

Známý ruský novinář Alexandr Nevzorov si nebere servítky. „Je to reálné napadení, které si nevyžadovalo nic reálného, ale jen vymyšlené záminky. A žádná nevyhnutelnost tady nebyla, kromě těch, které byly vykonstruovány.“

Zdroj: DeníkRuský novinář Andrej Lošak píše ve svém příspěvku na Echu Moskvy o dopadu ruské agrese. „Všem nám dnes zničili budoucnost. Nikdy jsem si nemyslel, že budu svědkem takové obrovské katastrofy. Je to okupační, nespravedlivá, šílená válka, která se pro moji vlast (Rusko) stane hanbou na mnoho let.“

Herečka Julia Augová pak ve svém blogu na Echu Moskvy píše: „Rusko napadlo Ukrajinu. Můžete tomu říkat, jak chcete, ale tohle je válka. Do poslední chvíle, dokud Putin nepronesl slova o vojenské speciální operaci, jsem věřila, že přestane,“ píše herečka o dodává, že Západ se do poslední chvíle snažil válce zabránit.