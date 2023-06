V Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny začala evakuace obyvatel po zničení Kachovské přehrady, které podle Kyjeva mají na svědomí Rusové. Kritické úrovně má voda podle ukrajinských vojenských představitelů dosáhnout během pěti hodin, informuje ruskojazyčná verze BBC. Ruskem dosazení činitelé v oblasti, která je zčásti okupovaná, tvrdí, že evakuace zatím není potřeba. Zároveň ale ruská tisková agentura TASS uvedla, že zničení velké přehrady se může dotknout asi 80 obcí.

Asi 16 tisíc obyvatel se podle šéfa chersonské regionální vojenské správy Oleksandra Prokudina nacházelo v „kritické zóně“. Záplavy podle něj ráno zasahovaly devět obcí či městských čtvrtí. | Foto: Profimedia/Ukrainian Presidential Office via AP

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zničení Kachovské přehrady potvrzuje, že ruské síly je třeba vyhnat z každého koutu Ukrajiny. Podle tajemníka ukrajinské bezpečnostní rady Oleksije Danilova kvůli výbuchu Zelenskyj svolá mimořádné jednání rady.

Ukrajinská armáda tvrdí, že ruské jednotky vyhodily do povětří Kachovskou přehradu v okupované části jižní Ukrajiny. Některým oblastem může hrozit zaplavení. Informuje o tom dnes agentura Ukrinform. Informace o zničení velké přehrady, které se už dříve šířily na sociálních sítích, potvrdila také ruská agentura TASS. Agentura Reuters s odvoláním na TASS a proruského činitele v oblasti napsala, že Záporožské jaderné elektrárně zatím kvůli zničení přehrady, z níž čerpá vodu pro svůj chladící systém, nehrozí kritické nebezpečí.

Zdejší ruští činitelé naopak obviňují ukrajinské jednotky.

Zničení přehrady by jadernou Záporožskou elektrárnu nemělo ohrozit, říká Drábová

Ukrajinské úřady uvedly, že hladina v nádrži klesá rychlostí asi 15 centimetrů za hodinu. Obyvatele vyzvaly, aby se v co největší míře zásobili vodou.

„Ruské okupační síly vyhodily do povětří vodní elektrárnu Kachovka. V současné době zjišťujeme rozsah škod, rychlost a objem vody a pravděpodobné oblasti zaplavení,“ uvedlo na telegramu ukrajinské jižní velitelství.

Zdroj: Youtube

Ruskem dosazený starosta Nové Kachovky, která leží u přehrady, zprávy o bombardování přehrady a vodní elektrárny nejprve označil za nesmysl a poznamenal, že všude ve městě je klid a ticho. Agentura TASS ale nedlouho poté uvedla, že přehrada je skutečně zničená a citovala tohoto starostu, podle něhož za tím stálo ukrajinské ostřelování a „teroristický útok“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už loni v říjnu uvedl, že Rusko chystá na Kachovské přehradě útok, který by mohl vést k zatopení Chersonu, který leží nedaleko, i desítek dalších obcí. Ruská okupační správa naopak prohlašovala, že útok na přehradu plánuje Ukrajina.

Voda z přehrady je používaná také v chladicím systému největší jaderné elektrárny v Evropě. Ukrajinská vojenská správa Záporožské oblasti v únoru uvedla, že pokud bude nadále klesat hladina přehrady, bude chlazení Záporožské elektrárny ohroženo.

„Přestože pokles hladiny vody nepředstavuje bezprostřední ohrožení jaderné bezpečnosti, může se stát zdrojem obav, bude-li mu umožněno pokračovat,“ konstatoval tehdy šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

Ruská agentura TASS s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedla, že Kachovská přehrada na jihu Ukrajiny byla zasažena z ukrajinského raketometu Vilcha. Agentura Reuters píše, že se jí toto tvrzení nepodařilo nezávislé ověřit.

Tisíce ohrožených lidí

Asi 16 tisíc obyvatel se podle šéfa chersonské regionální vojenské správy Oleksandra Prokudina nacházelo v „kritické zóně“. Záplavy podle něj ráno zasahovaly devět obcí či městských čtvrtí. Podle ruské okupační správy Chersonské oblasti situace ohrožovala 22 tisíc obyvatel.

Zdroj: Youtube

Ukrajinské úřady už zahájily evakuaci. Podle Prokudina lidé odjížděli v autobusech z menších obcí podél Dněpru, a to směrem do Chersonu a dále do Mykolajivu a ostatních větších ukrajinských měst. Kolem poledne bude z Chersonu vypraven evakuační vlak do města Mykolajiv. Prokudin varoval, že rozsah záplav bude během dopoledne narůstat.

Úroveň hladiny vody v Nové Kachovce se zvedla o deset metrů, píše agentura TASS. Evakuace podle místní ruské okupační správy začala v řadě menších obcí po proudu Dněpru od Nové Kachovky, přednost podle ní mají obyvatelé Dniprjan a Korsunky.

Elektrárnu nepůjde zachránit

Kachovská vodní elektrárna byla zcela zničena a nebude možné uvést ji do původního stavu, uvedla dnes v prohlášení na sociální síti telegram společnost Ukrhidroenerho. Výbuch podle ní nastal přímo ve strojovně elektrárny. „V důsledku detonace uvnitř strojovny byla Kachovská vodní elektrárna úplně zničena. Zařízení nemůže být obnoveno,“ píše Ukrhidroenerho.

Kachovská přehrada se mohla stát smrtící válečnou zbraní

O úplném zničení v ruské státní televizi podle médií hovořil i šéf ruské okupační správy v Nové Kachovce Vladimir Leonťjev. Je „očividné“, že oprava vodní elektrárny není možná, řekl Leonťjev. Záplavy podle Moskvou dosazeného starosty Nové Kachovky postihnou až 300 domů a problémy podle něj mohou nastat i na okupovaném ukrajinském poloostrovu Krymu, který zásobuje voda z nádrže.