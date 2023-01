Kdyby se něco pokazilo

Za několik dní po oznámení narostl počet mužů, kteří se obrátili na ruské reprodukční kliniky, aby zmrazili své sperma a vypracovali dokumenty opravňující jejich manželky je použít. Andrej Ivanov z městské nemocnice Mariinsky podle portálu BBC řekl, že o službu projevili zájem muži, kteří se připravují na odchod na frontu.

Z ostřelovaného Chersonu se stala čekárna na smrt. Přežití je otázkou náhody

Jako nejčastější důvod pro zmražení spermatu podle zdravotníka muži udávali případ „kdyby se něco pokazilo“. Rusové, kteří kliniku navštívili, taky nikdy předtím neuvažovali o zmražení svého biomateriálu, rozhodli se pro něj spontánně až nyní. Uložení spermatu jim umožní mít potomky i poté, co zemřou, nebo pokud by přišli o možnost zplodit dítě přirozenou cestou.

Skladování spermií na dva roky

Moskevská státní tisková agentura TASS informovala o možnosti poté, co se na ruské ministerstvo zdravotnictví obrátil prezident Ruského svazu právníků Igor Trunov. Právě on požádal o poskytnutí služby zmražení spermatu zadarmo pro mobilizované muže. Deník Independent píše, že ministerstvo následně údajně rozhodlo, že je možné využít finanční podpory z federálního rozpočtu na bezplatné uchování a skladování pohlavních buněk (spermií) pro občany mobilizované k účasti ve speciální vojenské operaci, a to na roky 2022-2024. Spermie tedy zájemcům zdarma zmrazí na dva roky.

Zatímco spermie si mobilizovaní muži budou moci nechat zmrazit bezplatně, jejich blízcí by je pak teoreticky mohli využít podle toho, jaký typ zdravotního pojištění mají uzavřený. „Jakékoli následné bezplatné použití konzervovaného genetického materiálu v technologii asistované reprodukce se řídí zákonem, pokud je označeno jako součást povinného zdravotního pojištění,“ uvedl Trunov.

Mobilizace statisíců vojáků

Oznámení přichází v době, kdy válka na Ukrajině trvá už jedenáct měsíců. Počet ruských vojáků zabitých nebo zraněných na Ukrajině se blíží k číslu sto tisíc, na ukrajinské straně jde o podobné číslo (přesné údaje ale neexistují, jde o odhady ukrajinské strany a zahraničních pozorovatelů). Od doby, kdy 24. února letošního roku vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin „zvláštní vojenskou operaci“ na Ukrajině, byly v Rusku mobilizovány desítky tisíc mužů.

Ukrajinský ombudsman: Rusové v Chersonu týrali i děti, měli pro ně zvláštní cely

Naposledy v září dostalo povolání do služby více než 300 tisíc záložníků při částečné mobilizaci. „Částečná mobilizace znamená, že občané, kteří byli v záloze, mohou být povoláni, a ti, kteří mají vojenské zkušenosti, podléhají odvodu,“ připomíná tehdejší slova Putina portál CNN.

Oznámení částečné mobilizace ale vyvolalo velké množství úprků Rusů, kteří se chtěli odvedení na frontu vyhnout. Podle úředníků finské pohraniční stráže překročilo jen hranice Finska více než 8 500 Rusů, do Gruzie, Kazachstánu a Evropské unie mělo odcestovat dalších 200 tisíc lidí. Rozhodnutí o mobilizaci rovněž vyvolalo zatím největší protikremelské protesty od doby, kdy Rusko začátkem tohoto roku vyslalo své vojáky na Ukrajinu.

Útoky na civilisty

Situace ve válce na Ukrajině je proměnlivá. Rusko se nyní soustředí na útoky na civilní cíle. V posledních dnech například vypálily ruské ozbrojené síly desítky raket na civilní cíle v ukrajinském městě Cherson. Raketové nálety také poškodily elektrickou infrastrukturu, což vyřadilo proud hned v několika regionech, nejvíce zasažen byl Kyjev a Oděsa. K útokům mělo dojít poté, co ruský ministr zahraničí prohlásil, že Moskva nebude jednat s Kyjevem podle podmínek mírového vzorce, který navrhl ukrajinský prezident.

O dalších krocích ze strany Ukrajiny se jedná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém úterním projevu uvedl, že na zasedání vojenského velení zúčastnění odhlasovali kroky, ke kterým země přistoupí v nejbližší budoucnosti. „Budeme pokračovat v přípravě ozbrojených sil a bezpečnosti Ukrajiny na příští rok. Tento rok bude rozhodující. Uvědomujeme si rizika zimy. Chápeme, co je třeba udělat na jaře,“ vyjádřil se Zelenskyj.