Vyšší ruští zákonodárci na varování Západu již v minulosti reagovali tak, že pokud se to stane, zastaví dodávky ropy, plynu i kovů do Evropy. Vypadá to však, že se Západ slov Kremlu nezalekl a nakonec se opravdu rozhodl Rusko od systému odstřihnout, a to i přes hrozící stopku dodávky důležitých komodit.

K sankci, která bývá na ekonomickém poli označována za jednu z nejsilnějších, přistoupila Unie společně se Spojenými státy, Kanadou a Velkou Británií poté, co s postupem nakonec souhlasila i Itálie, Maďarsko a Kypr a co cílené (a nikoliv plošné) škrtání připustilo i Německo.

Co je to SWIFT?

Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) byla založena v roce 1973 a nyní ji používá více než jedenáct tisíc finančních institucí k zasílání bezpečných zpráv a platebních příkazů. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje žádná jiná globálně přijímaná alternativa, je považována za zásadní nástroj v oblasti globálních financí.

Společnost SWIFT sídlí v Belgii a řídí ji představenstvo složené z 25 lidí, včetně Eddieho Astanina, předsedy správní rady ruského zúčtovacího centra pro protistrany. Systém SWIFT, který se označuje jako neutrální nástroj, spadá pod zákony belgického práva a musí také splňovat předpisy EU.

Odstranění Ruska ze SWIFTu téměř znemoční finančním institucím posílat peníze do země nebo ze země. Tento náhlý finanční šok se pak dotkne zejména ruských společností a jejích zahraničních zákazníků, primárně kupců ropy a plynu, píše server CNN.

„Odstřižení by ukončilo všechny mezinárodní transakce, vyvolalo by volatilitu (kolísavost) měny a způsobilo by masivní odliv kapitálu,“ napsala ve svém loňském článku Maria Shanginová, členka z Finského institutu pro mezinárodní záležitosti. Vyloučení Ruska ze systému SWIFT také může způsobit pokles ekonomiky o 5 %, odhadoval už v roce 2014 bývalý ministr financí Alexej Kudrin.

Co se stane, když bude Rusko vyloučeno?

Z minulosti již pro odebrání ze SWIFTu existuje precedens. V roce 2012 byly ze systému odpojeny íránské banky, protože na ně EU uvalila sankce kvůli jejich jadernému programu. Írán podle Shaginové ztratil po vyloučení téměř polovinu svých příjmů z vývozu ropy a 30 % zahraničního obchodu.

„SWIFT je neutrální globální sdružení založené a provozované pro společný prospěch své komunity. Jakékoli rozhodnutí uvalit sankce na země nebo jednotlivé subjekty závisí výhradně na příslušných vládních orgánech a příslušných zákonodárcích," uvedla organizace ve svém středečním prohlášení.

Na odpojení Ruska ze SWIFTu budou pravděpodobně nejvíce tratní v Německu a USA, protože jejich banky jsou podle členky Finského institutu nejčastějšími uživateli tohoto nástroje pro komunikaci s ruskými bankami. Evropská centrální banka (ECB) podle Financial Times již varovala věřitele s významnou tržní expozicí vůči Rusku, aby se připravili na sankce proti Moskvě.

Ruská protiopatření

Rusko se v posledních letech snaží myslet na zadní vrátka a v minulosti podniklo řadu kroků, které by mohly snížit dopad případného odstranění ze systému SWIFT.

Moskva například už v roce 2014, poté co ji zasáhly sankce kvůli anexi Krymu, založila svůj vlastní platební systém SPFS. Ten má nyní podle dat ruské centrální banky kolem čtyř set uživatelů. Podle Shaginové je v současné době přes tento systém převáděno zhruba dvacet procent vnitrostátních převodů. Velikost zpráv je však omezená a operace lze provádět pouze v pracovní dny.

Další alternativu SWIFTu může poskytnout začínající činský mezibankovní platební systém CIPS, Moskva by také mohla přistoupit k používání kryptoměn. Nic z toho však pro Rusko není úplně uspokojivá alternativa, která by dokázala SWIFT zcela nahradit.