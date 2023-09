Z bohatého šatníku Alžběty I. se do současnosti dochoval jediný kus. Část jejích šatů, starých více než 400 let, nyní lidé uvidí na výstavě v Londýně. Látka má za sebou zajímavou minulost - šaty se staly součástí výbavy malého kostela a léta tam ležely v zapomnění.

Tudorovská královna Alžběta I. | Foto: Wikimedia Commons, Johannes Corvus, volné dílo

Dnes ji historici považují za jednoho z největších britských panovníků. Alžběta I., dcera krále Jindřicha VIII. a jeho druhé manželky Anny Boleynové, měla cestu k trůnu nesnadnou. Když už se na něj ale dostala, její vláda znamenala pro Anglii takový rozkvět, že se o jejím věku dodnes mluví jako o alžbětinském.

Důležitost postavení Alžběty I. dokazoval i její šatník. „Alžběta I. věděla, že móda je součástí moci. Image byla pro její vládu životně důležitá, a šatník tudorovské královny tak byl nákladný a objemný. Ovšem časem vše sežrali moli a přežily jediné šaty,“ napsaly londýnské Timesy.

Dnes už jako šaty nevypadají - na celá staletí se totiž staly oltářní pokrývkou. Lidé mají nyní jedinečnou šanci prohlédnout si látku na vlastní oči. Na výstavě, která začíná koncem tohoto týdne v londýnské Guildhall Art Gallery. Potrvá do 12. listopadu a její součástí jsou také části oděvů Alžběty II. (rukavice, které měla na své korunovaci) či Charlese Dickense.

Část jediných dochovaných šatů královny Alžběty I. Látka se nacházela v kostele ve vesnici Bacton, kde se staletí používala jako oltářní pokrývka. Snímek po restauraciZdroj: Wikimedia Commons, Philip Pankhurst, CC BY-SA 2.0

Z královského dvora do zapadlé vesnice

Šaty, respektive část jejich látky, zřejmě pocházejí z konce 16. století. „Někteří lidé jsou přesvědčeni, že tento oděv má na sobě Alžběta I. na takzvaném Duhovém portrétu, který vznikl, když jí bylo sedmdesát,“ uvedly Timesy.

To, že kus garderoby tudorovské královny přežil do současnosti, je doslova zázrak - látka je jediným dochovaným kusem z původně skoro dvou tisíc oděvů, které královna za života nosila (mnohé například shořely při velkém požáru Londýna v roce 1666). Vděčit za něj historici mohou farnosti ve vesnici Bacton v hrabství Herefordshire. Zde se podle magazínu muzea Smithsonian látka dlouhá léta využívala jako oltářní pokrývka.

Počátkem 20. století byla zarámována a umístěna mimo dosah slunečních paprsků a díky tomu ji v roce 2016 znovuobjevila historička Eleri Lynnová v poměrně dobrém stavu. Ta se do vesnice vydala při výzkumu pro knihu o tudorovské módě. Když látku viděla, hned ji napadlo, že to mohl být kus šatů Alžběty I. „Výšivky byly na látce s částečkami stříbra a to bylo v tudorovských dobách vyhrazeno pro členy královské rodiny,“ zmínila pro stanici CBC.

Výšivky zobrazují housenky, žáby, květiny i výpravné scény, jako je mořská příšera tyčící se nad prázdnou lodí.

Takzvaný Duhový portrét, na němž má na sobě sedmdesátiletá Alžběta I. šaty, jejichž část se dochovala do současnosti. Jde o vůbec jediný dochovaný kousek z Alžbětina bohatého šatníkuZdroj: Wikimedia Commons, Marcus Gheeraerts the Younger, volné dílo

Jak se ale vůbec do vesnice šaty dostaly? „Zřejmě to bylo díky spojení obce s Blanche Parryovou, jednou z dlouholetých Alžbětiných dvorních dam. Parryová se v Bactonu narodila v roce 1508, společnicí příští královny se stala, když byla panovnice ještě v kolébce, a zůstala v jejích službách až do své smrti v roce 1590. Podle Lynnové je možné, že Alžbětiny dvorní dámy následně poslaly textilii farnosti v rodné vesnici Parryové, aby tím své zesnulé přítelkyni vzdaly hold,“ přiblížil magazín muzea Smithsonian.