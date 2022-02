"Je třeba si uvědomit fakt, že ne všechna naše území kontrolujeme. Není to jednoduchá otázka a bude vyřešena později. Jak a co může taková či jiná řešení ovlivnit, ukáže čas a přirozeně stanovisko ukrajinské strany," citovala vůdce povstalců agentura Interfax. Na upřesňující otázku, zda se Doněck chystá vybojovat území, které nyní nekontroluje, Pušilin odpověděl, že by tak silně nepředbíhal dopředu a postupoval by po etapách. Dodal, že nevidí ze strany Kyjeva kroky k přerušení snah ovládnout region násilím.