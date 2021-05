Jasný vzkaz do Londýna? Stoupenci nezávislosti Skotska získali většinu

Strany usilující o nezávislost Skotska získaly ve volbách většinu křesel v místním parlamentu, což jim dává prostor k prosazení referenda o vystoupení ze Spojeného království. Vyplývá to z průběžných výsledků voleb. Šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová už dala najevo, že referendum je odhodlána prosadit. To nechce připustit britský premiér Boris Johnson, jemuž ale Sturgeonová vzkázala, že zabránit plebiscitu by bylo absurdní.

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová. | Foto: ČTK/AP/Andrew Milligan

SNP a skotští Zelení, kteří jsou rovněž pro nezávislost, získali dohromady 65 z 87 poslaneckých míst, jejichž obsazení zatím volební komise stanovila. Skotský parlament má 129 křesel, sama SNP si zatím podle BBC zajistila 63 a Zelení dvě křesla. Sturgeonová prohlásila, že by bylo absurdní, kdyby se jakýkoliv politik v Londýně snažil referendum o nezávislosti zablokovat. "Jedinými lidmi, kteří mohou rozhodnout o budoucnosti Skotska, jsou Skotové," uvedla. Podle britského deníku The Guardian lze přitom předpokládat, že dosavadní a s největší pravděpodobností také budoucí premiérka Nicola Strugeonová bude s posíleným mandátem usilovat o vyhlášení nového referenda, ve kterém by Skotové mohli rozhodnout o své nezávislosti na Velké Británii. V roce 2011 získala SNP ve skotském parlamentu většinu a tehdejší premiér David Cameron pak umožnil uspořádat referendum. V roce 2014 v něm ale 55 procent voličů odtržení od Spojeného království odmítlo. Náladu ve skotské společnosti však následně výrazně ovlivnilo britské referendum o brexitu. Zatímco většina voličů na území celé Velké Británie vystoupení z Evropské Unie podpořila (51,9 procenta), ve Skotsku byly výsledky přesně opačné. Setrvání v evropském společenství si přálo 62 procent voličů. Podle průzkumu, který tento týden zveřejnila televize Sky News, podporuje vypsání referenda 50 procent skotských voličů. Skotsko je společně s Anglií, Walesem a Severním Irskem součástí Spojeného království. Má ale vlastní zákonodárný sbor a vládu, která má ale omezené pravomoci. Podobný typ samosprávy mají i Velšané a Severní Irové. Záležitosti Anglie spravuje ústřední vláda v Londýně.