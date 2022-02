Odhodlanost ukrajinského lídra inspirovala a zahanbila Spojené státy i Evropskou unii a donutila je k tomu, aby postupovaly mnohem rychleji a v sankcích vůči Rusku šly mnohem dále. Poskytnutí zbraní i střeliva konfliktem zmítané zemi navíc ústí v to, že je Západ do války zatahován čím dál víc. A to i přesto, že Ukrajina není členem NATO, píše server CNN ve své analýze .

Poté, co Západ ještě minulý týden trval na tom, že sankce budou odstupňovány v závislosti na agresi a chování Ruska, nyní sahá Washington i jeho spojenci k těm nejrazantnějším krokům. Ať už jde o osobní sankce vůči Putinovi nebo odstřižení klíčových ruských bank ze systému SWIFT. Německo se dokonce, poměrně překvapivě, rozhodlo předběhnout cíle NATO v oblasti výdajů na obranu a překonat svou dosavadní zdrženlivost v dodávce zbraní do válečných zón. Země se, pod novým vedením kancléře Olafa Scholze, zavázala vyzbrojit Ukrajince proti ruským bojovým jednotkám. Německo také zastavilo plynovod Nord Stream 2 přivádějící potřebný ruský plyn do západní Evropy.

V dalším pozoruhodném okamžiku se maďarský premiér Viktor Orbán, Putinův chráněnec, postavil na stranu kolegů z EU, tedy proti Rusům. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, další autokrat, který měl dříve s Putinem vřelé vztahy, dokonce odvolal úmluvu z třicátých let, která by mohla velmi zkomplikovat ruské námořní operace v Černém moři.

Velká Británie poměrně dlouho přivírala oči zejména kvůli bohatým oligarchům, kteří prostřednictvím nóbl nemovitostí prali peníze v Londýně. Nyní, sice opožděně, ale neméně výrazně ústy premiéra Borise Johnsona prohlásila: „Ve Spojeném království není místo pro špinavé peníze.“ Dokonce i americký exprezident Donald Trump, který ještě minulý týden vyzdvihoval Putina a jeho genialitu, v názorech ubral. V sobotu dokonce ocenil statečnost Zelenského, kterého se ještě jako hlava Spojených států pokusil po telefonu vydírat a nakonec kvůli tomu čelil svému prvnímu impeachmentu.

Hrdinství ukrajinského prezidenta se dotklo lidí po celém světě a spustilo obrovskou vlnu gest a podpory. Šéfové formule 1 a evropského fotbalu dali stopku akcím v Rusku, ve Spojeném království byla zrušena ruská baletní představení a některé státy v USA stáhly z regálů ruskou vodku i další výrobky.

Emocionální přitažlivost Zelenského

Výrazné tendence “vydědění” Ruska z veškerých obchodů i kulturních a sportovních událostí vyeskalovaly o víkendu, kdy se z Ukrajiny ozývalo stále silnější volání o pomoc. Zelenskyj ve svých emotivních projevech i telefonátech s evropskými lídry uvedl, že neví, jak dlouho on nebo jeho země ještě odolá.

Skoro nikdo na celém světě pravděpodobně nečekal, že se Zelenskyj, bývalý komik a herec, který (k frustraci amerických představitelů) celé týdny bagatelizoval varování o hrozbě ruské invaze, promění ve vůdce tak obrovského rozměru. Jeho dříve odmítavý postoj se změnil několik dní před invazí, když stále naléhavěji žádal o pomoc. Jeho dřívější zdrženlivost dle analytiků CNN bohužel možná způsobila to, že mnoho krajanů nebylo připraveno na hrůzu, která se později vstupem ruských vojsk rozpoutala.

Přesto za těchto nejextrémnějších okolností Zelenskyj svou obranou demokracie ukazuje sílu, neoblomnost a hodnoty, které téměř s jistotou kvalifikují Ukrajinu jako vhodného kandidáta na členství v Evropské unii i NATO. Což je přesně to, co Putin nechtěl a proč zahájil invazi. „Jsou jedni z nás a my chceme, aby byli naší součástí,“ řekla s odkazem na Ukrajinu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v nedělním rozhovoru pro Euronews.

Zelenskyj se tak v přímém přenosu stává historickou legendou, což ho staví do stejné linie jako například vůdce polské Solidarity Lecha Walesu či Imre Nagyho, popraveného vůdce maďarského povstání proti Varšavské smlouvě v roce 1956. Ukrajinský lídr také nabízí druh inspirativního vedení, které často v mnoha zemích chybělo během pandemie, kdy někteří vůdci stavěli své politické cíle nad veřejné blaho. A narozdíl od bývalého afgánského prezidenta Ašrafa Ghaního, který uprchl z Kábulu, když Taliban loni v létě dobyl hlavní město, Zelenskyj je odhodlán zůstat a bojovat. A možná i zemřít se svým lidem, píše CNN.

Stal se nejvzácnějším z vůdců, synonymem nálady a charakteru svého lidu v klíčovém okamžiku historie. To dokládá zejména jeho dnes již ikonické prohlášení, při němž odmítl americké nabídky na azyl a únik do bezpečí slovy: „Válka je tady. Potřebuji munici, ne odvoz.“

V dalším z jeho silných poselství, které pronesl v neděli, varoval zbytek světa, že on a jeho země v první palebné linii svádí boj ve prospěch celosvětové demokracie a svobody. „Ukrajinci projevili odvahu bránit svou vlast a zachránit Evropu a její hodnoty před ruským útokem. Nejde jen o ruskou invazi na Ukrajinu, je to začátek války proti Evropě, proti evropským strukturám, demokracii a základním lidským právům i mírovému soužití,“ řekl.

Alarmující zvrat v krizi

Zelenského komentáře přišly ve chvíli, kdy ukrajinská krize nabrala ještě znepokojivější spád. Putin uvedl ruské odstrašující síly včetně jaderných zbraní do nejvyšší pohotovosti. Tento krok mohl být samozřejmě jen zastrašovacím manévrem, zároveň ale také zcela pochopitelně zvýšil obavy z eskalace konfliktu na alarmující úroveň. Putin se k jaderné rétorice uchýlil ve chvíli, kdy se zdá být stále více izolovaný, jeho vojenské síly uvízly před Kyjevem a Ukrajina náporu stále sveřepě čelí.

Nyní má ruský prezident možnost diplomaticky jednat. Západní lídři ani Ukrajinci však pondělnímu setkání představitelů Moskvy a Kyjeva na hranici s Běloruskem nedávají příliš nadějí. Pondělní očekávaný propad rublu na pozadí četných mezinárodních sankcí by navíc mohl zhoršit Putinovu už tak nestálou a nevyzpytatelnou náladu.

Vydrží to ještě Ukrajina?

Ruská invaze na Ukrajinu je více než cokoliv jiného důsledkem posedlosti jednoho muže pádem Sovětského svazu, podobou světa po studené válce a neúctou k Rusku. Putin inicioval krizi a vyvolal válku, ale je to chování Zelenského, které řídilo reakci zbytku světa, často pomocí sociálních sítí, díky nimž se ruská propagandistická mašinérie zdá být najednou plochá.

Je však potřeba položit si otázku, zda odpověď Západu nepřichází příliš pozdě. Pět kilometrů dlouhá ruská kolona blížící se o víkendu do Kyjeva vyvolala ještě větší strach z možného útoku na hlavní město. Zvýšila také obavy z rostoucího počtu mrtvých civilistů, kterých je už i tak 352, včetně čtrnácti dětí. Západní vůdci říkají, že bude chvíli trvat, než sankce začnou působit, a škodit tak Putinovi i oligarchům, kteří ho podporují. Ale Ukrajině jako nezávislému národu možná zbývají jen dny, ne týdny.