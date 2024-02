Britská královská rodina opět smutní. Ve věku pouhých 45 let zemřel manžel lady Gabrielly Windsorové Thomas Kingston. Celý Buckinghamský palác je událostí podle tamních médií šokovaný.

Člena královské rodiny nalezli bez známek života v neděli večer v bytě v anglickém hrabství Gloucestershire. Záchranná služba na místo dorazila krátce po šesté hodině večer. Příčinu úmrtí nikdo nepotvrdil. Zatím se zdá, že smrt neprovázely žádné podezřelé okolnosti a nikdo další do ní nebyl zapojen. Policisté rovněž uvedli, že vyšetřování smrti Thomase Kingstona bude ještě pokračovat.

Kingston pracoval od roku 2017 jako ředitel soukromé kapitálové společnosti Devonport Capital. Byl také blízkým přítelem Pippy Middletonové, jež je mladší sestrou princezny Kate. V roce 2011 s Pippou Middletenovou dokonce krátký čas chodil.

Vzdálená příbuzná

S lady Gabriellou Windsorovou se oženil před pěti lety v kapli svatého Jiří na anglickém hradě Windsor. Magazín People doplňuje, že na stejném místě se v květnu 2018 brali princ Harry se svojí nynější manželkou Meghan. Na královské svatbě zesnulého Thomase Kingstona, známého jako Tom, nechyběla ani královna Alžběta II, princ Philip a princ Harry.

Lady Gabriella je dcera prince Michaela z Kentu, jenž je bratrancem královny Alžběty II. Jedná se tak o vzdálenou sestřenici (z druhého kolene) krále Karla III. Je 56. v pořadí na britský trůn.

Windsorová se se svým manželem často připojovala ke královské rodině na nejrůznějších akcích, jako jsou tenisový turnaj Wimbledon či oslavy platinového jubilea královny Alžběty v roce 2022. Pár se také zúčastnil královnina pohřbu v září téhož roku. Naposledy byli na veřejnosti viděni před dvěma týdny, když se 14. února připojili ke královně Camille na akci Celebration of Shakespeare.

K oznámení o úmrtí se vyjádřili i král Karel III. a jeho choť. Portál BBC informuje o tom, že rodině finančníka posílají své „nejsrdečnější myšlenky a modlitby“.

Buckinghamský palác uvedl, že se pár připojil k princi Michaelovi a princezně Michaele z Kentu v truchlení nad milovaným členem rodiny. Prohlášení vydala i vdova lady Gabriella Windsorová. V něm svého muže popsala jako výjimečného člověka, který zlepšoval životy všech svých blízkých. Jeho smrt zasáhla celou jeho rodinu. Vdova rovněž požádala média o respektování soukromí.

