Pondělní výbuch sopky Fagradalsfjall na jihozápadě Islandu může podle nových informací znečistit ovzduší v jeho hlavním městě Reykjavík. Letecká doprava přesto dál funguje.

Na Islandu vybuchla sopka. Erupce je větší než v minulosti | Foto: ČTK/AP Photo/Marco Di Marco

Erupce, která vypukla na islandském poloostrově Reykjanes, přišla po sérii intenzivních otřesů. Z rybářského města Grindavík se kvůli nim muselo evakuovat asi čtyři tisíce lidí. Kvůli výbuchu sopky nyní podle místního meteorologického úřadu hrozí nebezpečí i obyvatelům hlavního města.

Portál BBC informoval, že výpary a prach z výbuchu sopky mohou citelně znečistit místní ovzduší. Do hlavního města se mohly dostat v úterý večer nebo ve středu ráno. Zápach kouře a popela byl v předchozích dnech zachycen až 30 kilometrů od místa erupce. Očití svědci v hlavním městě navíc vypověděli, že po erupci se polovina oblohy zahalila do červené barvy.

Místní obyvatelé výbuch sopky očekávali. Už od konce října totiž region zažívá nárůst zemětřesení, což může signalizovat blížící se erupci. I přesto pro ně byl pondělní výbuch děsivým zážitkem.

Na Islandu v noci na úterý vybuchla sopka:

Na Islandu vybuchla sopka. Erupce je větší než v minulosti, ukazují záběry

„Bylo šílené to vidět na vlastní oči. Už jsme byli svědky výbuchu sopky, tohle však bylo poprvé, co jsem se opravdu vyděsila,“ řekla Aoalheiour Halldorsdottir, která žije v městě vzdáleném 20 kilometrů od Grindavíku. Zprvu měla strach a pro jistotu nakoupila zásoby vody, v úterý se ale věci vrátily do normálu a ona šla do práce. „Z okna ale stále vidím světla na obloze,“ uvedla.

Intenzita erupce se podle islandského meteorologického úřadu snížila v úterních časných hodinách. To ale neznačí její konec, může trvat daleko déle. „Je možné, že skončí za týden, nebo bude trvat o něco déle,“ citoval portál EuroNews vědce Magnuse Tumiho Gudmundssona.

Zdroj: Youtube

Policie a úřady varovaly místní, aby se nepřibližovali k místu erupce. „Toto není turistická atrakce. Musíte ji sledovat z velké vzdálenosti,“ upozornil vedoucí islandské civilní ochrany a nouzového řízení Vidir Reynisson.

Někteří turisté se i přes varování policie pochlubili fotografiemi s jasně oranžovou lávou. „Vůbec se nebojíme, islandské úřady to řeší dobře a neustále nám poskytují informace. Cítíme se naprosto bezpečně,“ vyjádřil se Brit jménem Peter.

Na Islandu vybuchla sopka. Erupce je větší než v minulostiZdroj: ČTK/AP Photo/Marco Di Marco

Fungující letiště

Výbuch sopky rovněž vyvolává množící se otázky ohledně letecké dopravy. Islandské úřady zatím zvýšily leteckou výstrahu na oranžovou, což značí, že dochází jen k mírným emisím popela.

Islandský ministr zahraničí Bjarni Benediktsson už dříve oznámil na sociální síti X, že se lety na Island zatím rušit nebudou. „Mezinárodní letové koridory zůstávají otevřené,“ napsal. Letiště Keflavík, jehož provoz nebyl přerušen, přitom leží jen dvacet kilometrů severně od místa erupce.

Co může nastat po erupci sopky na Islandu? Scénářů je několik:

Islandská země puká. Jaké mohou být následky výbuchu sopky? Scénářů je několik

Prezident Gudni Jóhannesson obyvatele uklidnil, že ochrana životů je hlavní prioritou. Zároveň všechny ujistil, že bude vynaloženo veškeré úsilí na ochranu staveb ve městech.

Sopky na Reykjanesu budou podle predikcí nejspíše činné i v následujících letech. Může za to fakt, že Island leží na dvou tektonických deskách, které odděluje podmořský horský hřeben. Jejich pohyb vyvolává tlak, po kterém následuje seismická a sopečná činnost. Erupce ustanou, až se uvolní všechen nahromaděný tlak.

Na Islandu vybuchla sopka. Erupce je větší než v minulostiZdroj: ČTK/AP Photo/Marco Di Marco

Na Islandu se nachází celkem 32 aktivních sopek a jejich činnost není ničím neobvyklým. Většinou se však odehrává v neobydlených místech.