Nezvladatelný vztek

„Muž se již před časem od své rodiny odcizil, a to hlavně kvůli jeho pití, užívání drog a také násilnostem,“ zaznělo ve čtvrtek u soudu. Porota si také vyslechla zvukové záznamy, v nichž těžce zraněná Lauren sténá poté, co ji její otec kolem půl osmé večer údajně dvakrát přejel svým černým sedanem značky Mercedes.

Norwichský korunní soud se při slyšení dozvěděl, že Malt byl před tím, než přejel svou dceru, rozzuřený a chtěl páčidlem zaútočit na jejího přítele Arthura Marnella. Devatenáctiletá Lauren se mu v tom pokoušela zabránit, což ho vyprovokovalo k ještě větší agresi.

„Věděl co dělá. V tom strašném vzteku měl v úmyslu Lauren zabít nebo jí přinejmenším způsobit vážnou újmu. Zacouval autem do své dcery a srazil ji. Poté, co ji srazil na zem, zastavil, znovu se rozjel a opět přejel dopředu přes její tělo,“ řekl u soudu žalobce Andrew Jackson.

Slyšeli jsme, jak dívka trpí, tvrdí svědci

U soudu si přítomní vyslechli i záznam brutálního činu, nahraný mobilním telefonem. „Je slyšet, jak Lauren pod autem trpí. Ty hrozivé zvuky musel obžalovaný slyšet,“ poznamenal žalobce Jackson.

Lauren Malt: Nigel Malt(her father) charged with murder of his 19-year-old daughter in Norfolk pic.twitter.com/9TDfVxN3Sa — Meena Kumari #100Women ??‍? (@Hopetraining) January 26, 2022

U soudu taktéž zaznělo, že Lauren, která utrpěla zlomeninu páteře, hrudní kosti a žeber, zemřela na následky traumatických zranění hrudníku a břicha. „Byla rozdrcena k smrti,“ dodal žalobce.

Porota viděla také další záznamy, které pořídili sousedi na mobilní telefon. Na nich Malt poté, co najel do dcery, křičí: „Lauren vstaň, prosím!“, zatímco mu oponuje sousedka: „Zabil jsi ji, do prd*le, zabil jsi ji!“

Nevolejte policii, řekl obžalovaný

Podle serveru Sky News na záznamu pořízeném kolem 19:25 Malt řekl: „Nevolejte policii.“ Následně podle soudu naložil dceřino bezvládné tělo do svého auta a odvezl ho do nedalekého obchodu, kde pracovala Laurenina matka Karen.

Kamerové záznamy z obchodu ukázaly, jak se Karen zoufale snaží své dceří pomoci. Ta však ležela bezvládně na sedadle spolujezdce v Maltově autě.

Byla to prý nehoda

Obhájkyně Allison Summersová naznačila, že to, co se stalo, byla nehoda, a požádala porotce, aby zvážili, zda Malt „skutečně svou dceru za autem při couvání viděl“. Uvedla také že pil, a byl ve větší či menší míře pod vlivem alkoholu.

„Malt byl natolik rozptýlený svým vlastním hněvem vůči Arthuru Marnellovi, že místo toho, aby provedl náležitou kontrolu, zda za jeho autem nikdo není, couval v rychlosti a v rozčilení bezmyšlenkovitě,“ řekla mužova obhájkyně.

U soudu zazněly podrobnosti o rodinných problémech. „Maltův vztah k rodině byl poznamenán pitím, užíváním drog a násilným chováním ze strany obžalovaného. Jeho manželka se loni v dubnu přestěhovala do jiného domu. Navíc ho v dubnu 2021 nahlásila na policii za to, že ji napadl,“ uvedl státní zástupce.

Rozsudek v případu zatím nepadl, soudní proces bude pokračovat v příštích dnech.