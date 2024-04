Koně, kteří se ve středu dopoledne splašili při cvičení regimentu britské armády a pak utíkali centrem Londýna, podle všeho vyděsil hluk z blízké stavby. Dva z nich jsou teď ve vážném stavu kvůli četným střetům v ulicích. Kvůli události nyní regiment čelí kritice.

Splašení koně pobíhali ulicemi Londýna. | Foto: Profimedia

Čtyři zranění lidé, pět zraněných koní a několik poškozených aut. Takové jsou následky středečních událostí v Londýně. Ve městě se ráno při rutinním cvičení splašila zvířata sloužící v regimentu britské armády Household Cavalry, který bývá k vidění ve slavnostních průvodech. Jak již Deník informoval, koně shodili jezdce a následně desítky minut utíkali centrem Londýna. Než se splašená zvířata povedlo chytit, narazila do několika aut i autobusu.

Zdroj: Youtube

Nyní už jsou o události známy další podrobnosti. Podle armády koně vyděsil hluk z blízké stavby. Uvedl to velitel Household Cavalry Mounted Regiment Matt Woodward. „Náš regiment každý den cvičí se zhruba 150 koňmi v londýnských ulicích a parcích. Udržuje je to v kondici a umožňuje jim to přivyknout městskému hluku. Ráno ovšem několik koní vyděsily stavební práce. Stavební materiál dopadal z výšky na silnici přímo vedle nich,“ uvedl Woodward ve videu, které zveřejnila britská armáda.

Hluk vyplašil sedm koní, z nichž pět se pokusilo utéct. Čtyři shodili jezdce a vyběhli do ulic - Vida, Trojan, Quaker a Tennyson.

Životy v ohrožení

Při útěku koní se zranili čtyři lidé. „Podle armády utrpěli tři vojáci život neohrožující zranění a jsou nyní v nemocnici. Čtvrtým zraněným je cyklista,“ uvádí BBC.

Koně shodili jezdce a následně desítky minut utíkali centrem Londýna:

VIDEO: Ulicemi v Londýně se řítili splašení koně. Jeden z nich i zakrvácený

Uprchlí koně skončili v péči veterinářů. Dva z nich - Vida a Quaker - museli podstoupit operaci. Zdá se, že jejich životy mohou být v ohrožení. Naznačila to slova britského ministra obrany Jamese Cartlidge pro Sky News. „Jsou ve vážném stavu, ale co vím, stále žijí,“ vyjádřil se.

Incidenty z přehlídek

Přestože zástupci britské armády tvrdí, že podobné incidenty jsou ojedinělé, podle některých britských komentátorů událost poukazuje na vážnější problém. Jezdci z Household Cavalry jsou totiž důležitou součástí oficiální vojenské přehlídky na počest králových narozenin Trooping the Colour, kdy jízda prochází bulvárem The Mall. „Pokud se uprchlí koně chystali na právě na tuto přehlídku, pak se připravovali na akci, která pořádně prověří jejich temperament. Po trase průvodu se tlačí davy, kamery a veškerý ruch letního dne,“ zmínil královský komentátor BBC Sean Coughlan.

Loňská slavnost Trooping the Colour, při níž měl král Karel III. problém usměrnit svého koně:

Zdroj: Youtube

Už v minulosti se přitom stalo, že zvířata tlak na přehlídce nezvládla - právě loni při ní jel král Karel III. na koni, který byl neklidný. V roce 2022 při přípravě na přehlídku u příležitosti platinového jubilea Alžběty II. kůň před Buckinghamským palácem shodil jezdce. A britský deník Daily Mail zjistil, že bílý uprchlý kůň Vida už se v minulosti splašil vícekrát. „Při korunovaci Karla III. měl kopnout vojáka do hlavy,“ napsal list.