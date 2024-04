Cvičení jednoho z nejstarších pluků britské armády se nečekaně zvrtlo. Splašilo se totiž při něm několik koní, kteří následně vyběhli do ulic londýnského centra. Při jejich útěku se zranili minimálně čtyři lidé. Záběry, které se začaly šířit sociálními sítěmi, ukazují, že jeden z koní byl pokrytý krví, zřejmě po srážce s autem. Regiment vykonává různé ceremoniální role, přičemž jezdci z něj jsou pravidelnou součástí královských událostí.

Splašení koně pobíhali ulicemi Londýna. | Foto: Profimedia

Neuvěřitelné scény se ve středu dopoledne odehrály v centru Londýna. Při cvičení jedné z nejprestižnějších součástí britské armády - Household Cavalry, která je spjatá s britskou královskou rodinou - se splašilo několik koní. Minimálně dvě zvířata následně vyběhla do londýnských ulic.

Sloni na Srí Lance ohrožují úrodu i lidské životy:

Sloni Srí Lanky jsou v ohrožení. Farmáři při boji o úrodu zabijí stovky zvířat

Pro britská média to potvrdil mluvčí armády. „Vojenští koně se ráno splašili při rutinním cvičení. Všechna zvířata už jsou nyní zpět na cvičišti. Několik členů personálu i koní se při incidentu zranilo a dostává se jim náležité lékařské péče,“ prohlásil pro stanici Sky News.

Koně vyhodili své jezdce ze sedel ve chvíli, kdy vyjížděli ze stájí v Hyde Parku.

Zdroj: Youtube

Počet koní mluvčí neupřesnil. Britská média původně informovala o minimálně dvou zvířatech, z výpovědí svědků ale momentálně vyplývá, že jich bylo víc. „Pět koní z pluku Hosehold Cavalry, včetně jednoho pokrytého krví, bylo viděno v okolí mostu Tower Bridge,“ píše list The Telegraph. Na oficiální potvrzení čísla se čeká.

Splašení koně pobíhali ulicemi Londýna.Zdroj: Profimedia

Sociálními sítěmi se začaly šířit záběry, na nichž se splašení koně řítí Londýnem, i informace o množství nehod. Podrobnosti o počtu zraněných jezdců, řidičů a chodců britská média dál zjišťují. Londýnská záchranka ale pro BBC potvrdila, že ošetřila čtyři zraněné.

Kolize s auty

Při divokém běhu Londýnem koně způsobili několik střetů s auty, jelikož se do ulic dostali v době dopravní špičky. „Všechno se zastavilo. Přímo za námi jeden kůň narazil do autobusu a prorazil čelní sklo. Na podlaze byla krev,“ popsal jednu ze scén očitý svědek, který se představil jako pan Bonsignore, pro BBC.

Jeden ze splašených koní rovněž vběhl pod kola taxíku. Koně viděl také jiný taxikář, který se jim ale stihl včas vyhnout.

Splašení koně pobíhali ulicemi Londýna.Zdroj: Profimedia

„Vycházel jsem z Victoria Station a jel jsem malou uličkou pro taxíky, která ústí v ulici Buckingham Palace Road. Na semaforech se rozsvítila zelená, abych mohl vyjet. Najednou jsem slyšel velmi hlasitě a rychle se blížit koňská kopyta, trochu jsem povyjel, abych viděl, a pak kolem mě prosvištěli plným cvalem tři koně bez jezdců,“ řekl muž pro BBC.

Zájemci budou mít v létě jedinečnou možnost podívat se do skotského sídla britské královské rodiny Balmoral:

Balmoral otevírá brány. Lidé si prohlédnou sídlo, v němž zemřela Alžběta II.

Také počet kolizí vozidel s prchajícími zvířaty je zatím neupřesněný. Podle The Telegraph se bílý kůň, který se objevuje na snímcích z místa pokrytý krví, zranil při srážce s mercedesem. Jeho řidič právě čekal u jednoho z hotelů na klienta.

„Jen jsem seděl v autě. Neviděl jsem, že do vozu míří narazit kůň. Byla to jen rána, jeho hlava udeřila velmi silně a pak zmizela. Viděl jsem tři nebo čtyři koně a myslím, že to byl bílý, který do mě naboural,“ uvedl řidič Faraz pro The Telegraph. Celý incident nyní budou úřady vyšetřovat.

Jak se regiment, z něhož pocházejí splašení koně, připravoval na korunovaci Karla III.:

Zdroj: Youtube

Regiment Household Cavalry patří k těm nejprestižnějším v britské armádě. Je jedním z nejstarších a navíc plní důležitou ceremoniální roli. Jezdci ve slavnostních uniformách jsou nedílnou součástí všech významných velkých událostí spojených s britskou královskou rodinou - byli součástí průvodu při pohřbu Alžběty II., korunovaci Karla III., a každoročně se objevují na vojenské přehlídce k oslavě panovníkových narozenin Trooping the Colour. „Vojáci regimentu již od roku 1660 slouží jako důvěryhodní ochránci panovníka, a rovněž jsou tváří britské armády doma i v zahraničí,“ uvádí web Household Cavalry..