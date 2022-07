Srebrenica: Šlo o děsivý masakr. Nizozemsko se omluvilo za roli, kterou sehrálo

Sedmadvacet let od masakru. Nizozemská ministryně obrany se v pondělí hluboce omluvila za roli, kterou sehrály nizozemské mírové jednotky při genocidě v Srebrenici, kde bosensko-srbské síly mezi 11. a 22. červencem roku 1995 zavraždily zhruba osm tisíc bosenských Muslimů. Je to vůbec poprvé, co se nizozemská vláda příbuzným obětí omluvila.

Truchlící ženy při každoročním vzpomínkovém obřadu připomínajícím masakr ve Srebrenici. | Foto: Wikimedia Commons, Adam Jones, CC BY-SA 3.0