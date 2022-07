Organizace spojených národů poslala ve snaze zabránit nezřízenému vraždění do Jugoslávie vojenské jednotky UNPROFOR, které měly za úkol udržovat příměří mezi jednotlivými stranami konfliktu a vytvářet takzvané bezpečné zóny, v nichž by našlo civilní obyvatelstvo azyl a ochranu. Situace se však na mnoha místech vymkla mezinárodnímu společenství z rukou.

A právě to se stalo také ve městě Srebrenica, vyhlášeném v roce 1993 Organizací spojených národů za bezpečný přístav pro civilisty.

Začátkem července 1995 začala Srebrenici ostřelovat srbská armáda pod vedením generála Ratka Mladiće. Během týdenního krveprolití byli bosňáčtí muslimští muži a chlapci odděleni od žen a odvezeni na popraviště, kde byli zmasakrováni. Jejich těla skončila v masových hrobech.

„Za tuto strašlivou genocidu nese vinu pouze jedna strana: bosenskosrbská armáda,“ prohlásila v pondělí nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová při návštěvě Bosny a Hercegoviny, kde si lidé připomínali výročí genocidy.

First Dutch official apology:

"The int'l community failed to offer adequate protection to the people of Srebrenica,” Dutch Def Min K. Ollongren said. “The Dutch govt shares responsibility for the situation in which that failure occurred. For this, we offer our deepest apologies." https://t.co/ay0zlLc1yl