Klimatičtí aktivisté z hnutí Just Stop Oil ve středus posprejovali prehistorický kamenný kruh Stonehenge v Británii oranžovou barvou. Skupina usiluje o to, aby britská vláda zastavila vydávání nových licencí k těžbě fosilních paliv. O incidentu informovala britská média.

Stonehenge | Foto: Wikimedia Commons, garethwiscombe, CC BY 2.0

Video ukazuje, jak dva aktivisté z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) v bílých tričkách stříkají na památku nedaleko britského městečka Salisbury oranžovou barvu. Další lidé se jim v tom snaží zabránit a odtahují je pryč. Několik kamenů se aktivistům podařilo obarvit, než se starší z nich zastavil a usadil se se zkříženýma nohama na trávu, zatímco mladší z dvojice neznámá žena táhla pryč.

Skupina uvedla, že na kameny nastříkala oranžovou barvu z kukuřičné mouky, kterou podle ní "brzy smyje déšť". U Stonehenge se u příležitosti letního slunovratu sešlo v loňském roce přibližně 8000 lidí a podobný počet se očekává i tento čtvrtek. Zřejmě proto si aktivisté vybrali tuto světoznámou památku.

Organizace Just Stop Oil uvedla, že protestujícími byla 21letá studentka Oxfordské univerzity Niamh Lynchová a 73letý Rajan Naidu z Birminghamu. Incident se odehrál kolem jedenácté hodiny dopolední. Aktivistická skupina působící v Británii prostřednictvím demonstrací a přímých akcí usiluje o to, aby se britská vláda zavázala zastavit vydávání nových licencí k těžbě fosilních paliv.

„Pokračování ve spalování uhlí, ropy a plynu bude mít za následek smrt milionů lidí. Musíme se spojit na obranu lidstva, jinak riskujeme vše. Proto organizace Just Stop Oil požaduje, aby naše příští vláda podepsala právně závaznou smlouvu o postupném ukončení využívání fosilních paliv do roku 2030,“ uvedl mluvčí organizace Just Stop Oil.

„Pokud se nezavážeme k obraně našich komunit, budou se příznivci hnutí Just Stop Oil spolu s občany z Rakouska, Kanady, Norska, Nizozemska a Švýcarska letos v létě připojovat k odporu, pokud jejich vlastní vlády nepřijmou smysluplná opatření. Kamenné kruhy se nacházejí ve všech částech Evropy a ukazují, jak jsme vždy spolupracovali i přes obrovské vzdálenosti, a my na tento odkaz navazujeme,“ vysvětlil mluvčí organizace.

Zdroj: Youtube

Stonehenge je symbolem britské kultury a historie. Zůstává jedním z největších turistických lákadel země. Megalitický monument zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO vznikal na rovinatých pozemcích Salisburské pláně postupně od doby před 5000 lety, přičemž unikátní kamenný kruh byl postaven v pozdním neolitu asi 2500 let před naším letopočtem.