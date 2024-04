Stonehenge v ohrožení? U významné památky možná povede silniční tunel

Britskému komplexu Stonehenge hrozí, že přijde o status památky UNESCO. Nedávné rozhodnutí soudu totiž oživilo plány na vybudování silničního tunelu v těsné blízkosti kamenů. Podle odpůrců záměru to pro památku představuje ohrožení. Příznivci naopak tvrdí, že tunel unikátnímu místu pomůže.

Stonehenge by mohl přijít o zápis do UNESCO. Kvůli silničnímu tunelu. | Foto: Wikimedia Commons, garethwiscombe, CC BY 2.0