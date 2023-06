Do ukrajinského Chersonu přišlo po začátku války osm měsíců okupačního teroru, pak probíhalo sedm měsíců intenzivní ostřelování přes Dněpr a nakonec se přivalila i samotná řeka. Lidé kvůli protržené Kachovské přehradě přišli o své domovy, blízké a mnoho domácích mazlíčků. Den evakuace na vlastní kůži zažil a popsal reportér Francis Farell ze zpravodajského webu The Kyiv Independent.

Přicházející voda už pak obyvatele západní části Chersonu nijak nevyváděla z míry. Stáli a sledovali, jak pomalu, ale jistě vtéká na nádvoří před nimi, všímal si Farell. Voják, který monitoroval rychlost zaplavování, mezitím na zemi kreslil značky, které lidem ukazovaly, kam by se měla voda každou půlhodinu dostat. Byly to právě tři dny po prolomení Kachovské přehrady.

Za rohem bytovky se objevili tři muži v gumových oblecích. V závěsu za nimi šla i 36letá Oksana Starostinová s devítiletým Kosťantynem na ramenou. „Se synem mířím k příbuzným do Užhorodu. My jsme v pořádku, to lidé na druhé okupované straně jsou důležití, nikdo je tam neevakuje,“ řekla reportérovi zpravodajského webu The Kyiv Independent. Pár okamžiků nato nasedla do auta a odjelaí za rodinou na západ země.

Pohled jak na konec světa

Farell se poté brodil zatopeným průchodem devítipatrového činžáku a lezl na jeho střechu. Naskytl se mu pohled na okrajové části města, které začala pohlcovat voda. Domky u břehu přítoku Dněpru v Šumenském okrese byly už kompletně pod hladinou. Vyvýšené bytovky kolem něj zůstávaly naopak obklíčené pomalu plynoucí vodou.

Při povodni, jaká postihla Cherson, kde se voda pohybovala pomalu, byla evakuace poměrně jednoduchá věc. „Druhá věc ovšem je, že se lidé v mnoha případech nebudou mít kam vrátit,“ píše Farell. Voda totiž s sebou kolikrát odnesla do Černého moře i celé domy, uvádí deník The Guardian.

Někteří přišli o všechno

V tamní městské nemocnici byli ubytovaní evakuovaní důchodci ze zaplavené čtvrti Ostriv na jihozápadě města. Sdíleli dobře osvětlené pokoje po šesti lůžkách. „Můj dům je celý pod vodou, až po střechu. Jsou to asi tři metry vody. Nebude se kam vrátit. Možná se zřítí, možná ne, ale nebude se tam dát bydlet,“ vzdychla 67letá Ljubov Buraová, kterou ráno zachránili z jejího domova.

Na vedlejší posteli ležela 68letá Halyna Remezovská, která si v srdci stále udržovala naději, že se domů vrátí. Bydlí totiž ve třetím patře a věří, že se tam voda nedostane. Buraová ale takové štěstí nemá. „Vidíte, tito lidé se ještě možná mají kam vrátit, ale já nevím, co budu dělat,“ poznamenává seniorka, která nemá tušení, kde bude po záplavách bydlet.

Lidé jsou klidní, říká texaský dobrovolník

Dál už bylo možné cestovat pouze na lodi. Farell se proto vydal v motorovém člunu podél zaplavené ulice kousek od náměstí Korabelna. Průvodce mu dělal 62letý Američan Bill Rigsby.

Dobrovolník z Texasu pomáhá na Ukrajině už od samotného začátku ruské invaze. „Vidíte, jak se některé z těch domů neporušené převrátily? Jednoduše se skutálely jako kostky,“ ukazuje na ulice, kde byly vidět jen střechy jednopatrových domů.

Přestože se Rigsby v zemi pohybuje přes rok, překvapila ho vyrovnaná povaha evakuovaných lidí. „Všichni se k tomu staví celkem klidně a věcně. Byl jsem ve spoustě válečných zónách a překvapilo mě, jak jsou tady všichni sebejistí,“ dodává.

Záchranu vyžadují i zvířata

Všude v okolí Chersonu zůůstaly také stovky domácích zvířat, které potřebují pomoc. Dobrovolníci proto spolupracují s veterináři a snaží se zachránit i je. „Všichni pracují na záchraně psů, ale s kočkami je téměř nemožné něco udělat. Vidíte je zřídka, protože se ve stresu schovávají,“ vysvětluje 32letá Iryna Buchonská. V ruce drží hrst uspávacích šipek pro příliš agresivní mazlíčky.

Sám Farell se na cestě stal svědkem chmurné reality zachraňování zvířat. Rigsby zastavil člun, protože slyšel štěkot z vyvýšené verandy porostlé vinnou révou. Opatrně pak vesloval do zatopeného dvora, bohužel, pes byl příliš agresivní na to, aby ho mohli nabrat do člunu. Nechali mu proto jen trochu čerstvé vody v zavařovací sklenici a doufali, že psa zachrání tým s šipkami.

Po zničení přehrady zemřely v důsledku záplav desítky lidí a další úřady stále pohřešují.