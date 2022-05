Švédsko a Finsko dnes oficiálně požádaly o vstup do NATO. Stockholm i Helsinky splňují velkou část kritérií pro vstup do NATO a generální tajemník Jens Stoltenberg opakovaně řekl, že je aliance uvítá s "otevřenou náručí". Jejich vstup musí potvrdit všech 30 současných členů obranného společenstvím přičem Turecko dalo najevo, že má výhrady. Podle diplomatických zdrojů agentury Reuters by schvalování vstupu Švédů a Finů do NATO mohlo trvat asi rok.