Žena byla vzápětí převezena do jiné nemocnice, kde se jí lékaři snažili udržet naživu. V momentě, kdy si zdravotníci uvědomili, že žena o své dítě přichází, vykřikla na ně: „Zabijte mě! Hned!“

@alltors "Mariupol. A direct blow by Russian troops on a maternity hospital. People under rubble. Children under rubble. This is an atrocity! How much longer will the world be an accomplice, ignoring terror? Close the sky. Отправляйте этот твит всем лидерам мира и лично НАТО. pic.twitter.com/OAGFy0lwQT