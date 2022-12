Čtyři děti byly v neděli v kritickém stavu převezeny do nemocnice poté, co spadly do jezera Babbs Mill Lake. Místní zdravotnické služby uvedly, že u dětí došlo k srdeční zástavě. Policie následně oznámila, že chlapce ve věku 11, deseti a osmi let se záchranářům nepodařilo oživit. Šestiletý hoch byl v kritickém stavu, jeho život se nakonec rovněž zachránit nepodařilo.