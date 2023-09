Erdogan prohlásil, že cesty Turecka a Evropské unie by se mohly rozejít

ČTK

Turecko by se mohlo vydat jinou cestou než Evropská unie, která se snaží o oslabení svých vztahů s Ankarou, prohlásil v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle agentury AP tím naznačil, že jeho země by mohla přestat usilovat o vstup do EU. Erdoganovo vyjádření nicméně přichází nedlouho poté, co turecký ministr zahraničí Hakan Fidan tento měsíc uvedl, že Turecko stále o členství stojí, a vyzval unijní blok k výraznějším krokům, které by tomu napomohly.

Recep Tayyip Erdogan (69) vládne v Turecku od roku 2003. Nejdříve jako premiéra pak jako prezident. V roce 2016 čelil vojenskému puči, od té doby vládne tvrdou rukou. | Foto: ČTK