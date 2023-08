Pálení koránu jako problém? Švédsko nemá členství v NATO jisté, míní Erdogan

ČTK

Švédsko nemá kvůli případům pálení koránu jisté, že mu turecký parlament schválí vstup do Severoatlantické aliance. Při návratu z návštěvy v Maďarsku to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informoval turecký tisk. Podle Erdogana nelze ani odhadnout, jak dlouho bude ratifikace švédské žádosti v parlamentu trvat. Původně přitom Turecko blokovalo vstup Švédska do NATO výlučně kvůli podle něj nedostatečnému boji proti terorismu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan | Foto: ČTK/imago stock&people/Xinhua