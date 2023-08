Tři ukrajinští piloti zahynuli při páteční srážce dvou cvičných letounů L-39 Albatros československé konstrukce v Žytomyrské oblasti v centrální části Ukrajiny. Napsala to ukrajinská média s odvoláním na letectvo a úřady, které zahájily vyšetřování nehody.

Letectvo podle listu Ukrajinska pravda potvrdilo, že při srážce zahynul i mediálně známý pilot 40. brigády taktického letectva, který před novináři vystupoval pod přezdívkou Juice/Džus. Andrij Pilščykov byl pilotem stíhačky MiG-29, hned na začátku války se podílel na obraně Kyjeva.

V rozhovorech se západními novináři z The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News a dalších médií se zasazoval o to, aby Západ poskytl Ukrajině moderní stíhačky. Přislíbeného předání amerických stíhaček F-16 se již nedožil.

Příčiny katastrofy se zjišťují. Nyní se uskutečňují prvotní úkony, jako je prohlídka místa dopadu trosek, výslechy svědků a zadání znaleckých posudků, uvedli vyšetřovatelé nehody.

Oblíbený cvičný letoun

Letadlo Aero L-39 Albatros je podzvukovým proudovým letounem, který byl vyvinut v 60. letech v tehdejším československém podniku Aero Vodochody. Je to nejrozšířenější proudový cvičný letoun na světě.

V Krasnodarském kraji na jihu evropské části Ruska se 14. srpna při pokusu o přistání zřítil cvičný letoun L-39 školního leteckého pluku. Jeden z členů jeho posádky zahynul, uvedlo tehdy ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax.