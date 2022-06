Když ženu našli a ukázali jí fotky, kde všude ji Rusové malují a prezentují, byla v šoku. „Nemyslím si, že by mě měli oslavovat. Jsem obyčejná selka. Nechápu, proč jsem se stala celebritou,“ odpovídá reportérům a kroutí hlavou, když vidí záběry, jak si její podobiznu ruští vojáci malují na auta.

Jedním z důvodů, proč Bábuška Z oslovila tolik Rusů, je moment z videa, kdy ji při osudovém setkání ukrajinští vojáci pošlapou rudý prapor a ona neustoupí. „Pro ni zemřeli moji rodiče ve druhé světové válce,“ řekne hrdě vojákovi, který na vlajku dupe, a vrátí mu jídlo, jež od něj jen pár chvil předtím dostala.

Ruská propaganda tohoto momentu využila. Většina Ukrajinců totiž ruské vojáky v okupovaných oblastech nevítá s otevřeno náručí. A v Rusku se to ví, nebo alespoň tuší. Podle BBC tak babička hrdě nesoucí sovětskou vlajku přinesla unikátní příležitost tento pohled pozměnit. Během pár dní byly její obrazy po celém Rusku. Malovaná Bábuška Z přitom jakoby vypadla z oka družstevnici ze sovětské éry. Se zeleným šátkem na hlavě, plstěnými botami a tlustou sukní ji v Rusku uvidítě od Moskvy přes Sibiř až po ostrov Sachalin na Dálném východě. Po dobytí Mariupolu jí Rusové ve městě dokonce vztyčili sochu.

Ovšem ani její sláva nezastavila ruskou armádu před její vesnicí. "Nikoho nezajímalo, že Bábuška Z je reálný člověk. Opravdová žena, která zažívá stejné strasti jako všichni ostatní," napsala BBC. A tak ani její vesnice Velyka Danylivka nedaleko Charkova ruskému plenění neunikla. Bomby na ni dopadly dokonce několikrát.

Jak to bylo doopravdy

Devětašedesátiletá Anna Ivanovna zde před válkou žila s manželem, psy, kočkami a králíky. Když uviděla fotku své sochy v Mariupolu, ptala se reportérů v údivu. „Opravdu vypadám tak stará? Jakoby to byl někdo úplně cizí!“ poznamenala čiperná důchodkyně.

Problém není jen s podobou. I její verze příběhu, odvyprávěná britské stanici, je jiná než ta, se kterou pracují ruská média. Válku v žádném případě nepodporuje. „Jak bych mohla podporovat umírání vlastních lidí? Moje vnoučata a pravnoučata museli utéct do Polska. Žijeme v neustálé hrůze a strachu,“ kroutí nechápavě hlavou.

Anna Ivanova became a symbol for Russian propaganda after a viral video showed her bringing out a Soviet flag to greet soldiers in in Ukraine. But her story is one of grief and poverty in the post-Soviet world.

A Ukrainian Woman Greeted Troops With a Soviet Flag. Now, She Tell… pic.twitter.com/2MnNfH4EVh — Tracey Warren (@TraceyW62973709) June 10, 2022

Faktem ale je, že ukrajinské vojáky skutečně vítala se sovětskou vlajkou. Jenže si je spletla s ruskými silami. Myslela si, že Rusové přicházejí k nim do vsi bez boje. „Byla jsem jednoduše šťastná, že Rusové přišli a nebojují s námi. Měla jsem radost, že se zase sjednotíme,“ popisuje své pohnutky reportérům Anna Ivanovna.

Tvrdí, že její čin neměl žádný politický kontext. Jak říká, vlajka, kterou nesla, nebyla přeci ruská, ale sovětská. „Je to pro naši generaci prapor lásky a štěstí. Najdete ji v každé rodině, v každém městě a v každé bývalé sovětské republice. Pro mě nijak nesouvisí s krveprolitím. A kdo tvrdí opak, mýlí se,“ stojí si pevně za svým názorem Ukrajinka, zatímco za jejími zády je slyšet dunění dělostřelectva a ryk války. Netrhla sebou ani jednou. Už si zvykla, napsala BBC.

For anyone wanting some background to this, here's a thread about the Soviet flag babushka phenomenon including the original video & how she's been manifested in murals, military patches, memes and sculpture… but spot what's changed with the flag!! https://t.co/BTeKUySvy2 pic.twitter.com/TUVa2kGBKH — Just Another Totally Normal Z (@TotallyNormalZ) May 2, 2022

Už v Rusko slepě nevěří

Nyní by ráda řekla Vladimiru Putinovi, že udělal chybu. Ráda by se ho zeptala, co mu obyčejní ukrajinští lidé udělali. „My jsme ti, kteří trpí nejvíc,“ říká. Kritizovat Putina a jeho režim se ovšem naplno neodváží. Stále má hluboce pod kůží zažité sovětské časy a z takových projevů nesouhlasu je nervózní. „Putin je prezident. Je jako car, král a císař,“ odříkává před reportéry.

I přesto má v jednom zcela jasno: Rusko jejich dobro na prvním místě rozhodně nemá. Při cestě za ženou, z které propagandisté v Moskvě udělali Bábušku Z, měli reportéři BBC možnost vidět zkázu, kterou za sebou v její vesnici nechali Rusové. Některé domy v době reportáže stále hořely, zatímco z jiných už zůstaly jen základy, vzduchem poletoval popel. Ani dům Anny Ivanovny nezůstal bez šrámů. Kromě rozbitých oken, střechy, suti na zahradě a kusů střel ve zdech je ale dům v pořádku. „Teď už to vím. Chtějí nás jen pokořit,“ dodává hořce žena.

S Annou Ivanovnou souhlasí i Dmytro Galko z ukrajinského ministerstva kultury, který reportéry BBC na jejich výpravě k Charkovu doprovázel. „Rusy nezajímá pravda, nezajímá je, že jsou tu opravdoví lidé a už vůbec je nezajímá, kdo Anna je, nebo jak skončí. Kdyby mohli, vzali by ji, mumifikovali a vystavili v mauzoleu,“ doplnil znechuceně.

Anna Ivanovna, the iconic Ukrainian grandmother, once again looks proud with her Soviet flag. pic.twitter.com/tTV40MASpr — Debojit banerjee (@Debojitbanerj98) May 17, 2022

Udělali z ní zrádkyni

Stařenka se reportérům svěřila, že se necítí stále bezpečně. Nejen kvůli invazi. „Nemám radost, že ze mě Rusové udělali slavnou osobnost. Protože teď mě Ukrajina vnímá jako zrádkyni,“ vzdychá.

Na konci rozhovoru bylo poznat, že skutečný rozsah její slávy ženě plně došel až při rozmluvě s reportéry. Když se s ní loučili, snažila se jim věnovat svou milovanou rudou vlajku se srpem a kladivem. „Nechci žádné problémy. Nechci, aby to lidé ještě někdy použili proti mně,“ žádá je. Z vlajky, která jí přinášela štěstí a útěchu, se pro ni stal symbol utrpení a války.