Z obyčejných farmářů, kteří na začátku války chránili své rodiny jen brokovnicemi, se stala elitní jednotka vojáků, před kterými se schovává ruská pěchota. Pomocí dronů na nepřátelské síly shazují výbušniny a poslední týdny bez přestání bojují o své domovy. Skupina mužů z vesnice Lypci, která si říká Peaky Blinders, nechala do rozvrhu svého dne nahlédnout reportéry stanice BBC.

Ukrajinští vojáci v boji proti ruským agresorům. | Foto: Profimedia/AP Photo/Libkos

Rusko na začátku května prorazilo hranice Charkovské oblasti a pokusilo se ji opět obsadit. Narazilo ale na odpor, který nečekalo. Na frontě proti němu nyní stojí mimo jiné i elitní jednotka mužů z obce Lypci, která útočí malými drony.

„Když začala válka, vyběhli jsme do ulic chránit své rodiny. Byli jsme v civilu jen s brokovnicemi, vypadalo to jako scéna ze seriálu,“ vzpomíná lídr skupiny Oleksandr. Své plné jméno nesdílel. Podle jednoho seriálu se také pojmenovali. Říkají si Peaky Blinders (v Česku mohli lidé seriál vídat i pod názvem Gangy z Birminghamu).

Ukrajinští veteráni jsou vyčerpaní. Obávají se, že přísun zelenáčů do zákopů by znamenal ztráty:

Dva roky drží ukrajinskou frontu. Veteráni tuší: Domů nemůžeme, nováčci by padli

Během pondělka odrazili veškeré ruské útoky. Už dávno to není hrstka amatérů a obyčejných farmářů. Nyní jsou bitvami zocelení obránci, kteří se pod vedením západních odborníků vytrénovali na elitní jednotku útočící drony. Jsou tedy jakousi obdobou gangu Peaky Blinders jednadvacátého století.

Zdroj: Youtube

Drony změnily způsob boje

Tým funguje jako malé letectvo. K dispozici má tucty dronů a arzenál výbušnin. Vyhazují do vzduchu tanky, pěchotu i zbloudilé jedince. Na nepřátelské síly buď výbušniny shazují nebo využívají kamikadze drony se kterými naletí přímo na cíl.

„Drony válku změnily, ale ne dost. Můžeme je zdržet nebo zranit, ale na to, abychom je porazili, to nestačí,“ dodává starší bratr lídra Anton. Od začátku květnové ofenzivy tým zabil nebo zranil přes 100 ruských vojáků.

Novému způsobu boje se rychle přizpůsobili i Rusové. Když Peaky Blinders našli skupinu nepřátel a Oleksandr se chystal dát pokyny k útoku, Rusům se podařilo spojení s letounkem přerušit. Tímto způsobem denně ztrácí až pět strojů. Spoléhají na to, že používají levné a masově vyráběné drony. Konec války je totiž podle Oleksandra v nedohlednu. „Ani jedna strana nemá prostředky k zasazení finální rány,“ uvedl.

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou pokračuje a vojáci napadené země musí pomalu ustupovat:

Rusko táhne na Charkov. Ukrajina evakuuje civilisty, ustupuje, ale zároveň škodí

Lídr se dříve bál, že se lidé o válku na Ukrajině přestali zajímat. Reakce na novou ofenzivu mu ale vrátila naději a mužům vlila do žil čerstvou energii. Na jejich výkonu závisí bezpečí celé vesnice. „Tentokrát je to děsivější. Už víme, že nikoho naživu nenechávají,“ svěřil se deníku The New York Times civilista Pavel Nelup.

Přestože jsou podle Antona šance na vytlačení nepřátel zpět za hranice malé, ruský pokus o zabrání oblasti Ukrajinci úspěšně maří. „Podle nedávno zajatých vojáků měli v plánu k Charkovu dojít do pěti dnů,“ řekl náčelník charkovské vojenské správy Oleh Syněhubov. Ruský prezident Vladimir Putin ovšem odmítá, že by obsazení města plánoval.

Syněhubov situaci nevidí tak černě jako Anton. Věří, že ukrajinské síly dokážou nepřítele opět vytlačit, stejně jako v roce 2022. „Osvobození je ale jen polovina bitvy. Druhá půlka je území udržet,“ doplnil.

Ukrajina změnila strategii, aby udělala co nejvíce škod

Strategie Kyjeva umožňuje Ukrajině udržet co nejvíce území a přitom nepřátelům zasadit značné rány. Při pomalém ústupu navíc vojáci stíhají evakuovat i zbývající civilisty. I když to podle odborníků není ideální stav, je to pro slabší slabší Ukrajinu nejvhodnější postup.

Při jednom z posledních útoků Rusové zabili více než 14 lidí. Při ostřelování v sobotu zaútočili naváděnými leteckými pumami na hypermarket se stavebními potřebami v Charkově. Zraněných jsou čtyři desítky.

Nová železná opona

Protože se nenasytnosti Ruska bojí i další evropské státy, začínají na hranicích stavět zdi a další opatření k zastavení případného útoku. Patří mezi ně například Estonsko, Lotyšsko, Litva a nejnověji i Polsko, které dá na stavbu v přepočtu asi 60 milionů korun. Vybuduje za to obranné pásmo podél hranice s Ruskem a Běloruskem.