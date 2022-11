Zatím to jsou jen první signály. Ale mnohé nasvědčuje, že Rusové přestávají počítat s vlastní schopností Cherson i stále se zmenšující předmostí na pravém břehu Dněpru udržet. A to především proto, že se Ukrajincům daří pomocí přesných západních zbraní s dlouhým dostřelem likvidovat zásobovací trasy Rusů z druhé strany řeky.

Ruští vojáci se údajně stáhnou z Chersonu. Může jít o provokaci, varuje Ukrajina

Na sociálních sítích se ve středu bleskově rozšířily záběry budovy oblastní administrativy, z níž Rusové dopoledne stáhli ruskou vlajku. „Chersonská oblastní státní správa. Foceno dnes. Záhadné zmizení víte čeho… Cherson byl, je a bude jen Ukrajina,“ komentoval stažení vlajky šéf ukrajinské správy chersonské oblasti Jurij Sobolevskij.

Bezpečnostní analytik Martin Svaroský v tom vidí signál možného rychlého ústupu Rusů z Chersonu. „Že by nějaké stěhování narychlo,“ komentoval nejnovější vývoj ironicky.

„Velmi pravděpodobně přesuneme naše jednotky na levý břeh Dněpru. Ti, kteří se dosud nestihli z Chersonu evakuovat, by tak měli neprodleně učinit,“ uvedl v ruských médiích Moskvou dosazený správce Chersonské oblasti Kiril Stremousov. Podle některých zpráv ruští vojáci likvidují ve městě i zábrany v ulicích.

Ukrajinské velení však varuje, že se může jednat o součást hybridní války a způsob, jak ukrajinské jednotky dostat do léčky. Mluvčí Operačního velitelství jih ukrajinské armády Natalija Humeňuková pro server Ukrajinská Pravda uvedla, že podle zpráv ukrajinské rozvědky svlékli mnozí ruští vojáci uniformy, nastěhovali se do prázdných bytů a vydávají se za normální obyvatele města.

Rusko se chystá na stažení armády a okupační správy z Chersonu, evakuace obyvatel pokračuje.Zdroj: Profimedia

Kyjev Cherson získá

„Ukrajinci jsou už dnes připraveni, aby město Cherson získali pod svoji kontrolu. Takové vojenské schopnosti dnes mají,“ tvrdí současně v podcastu Evropa pro Čechy analytik Asociace pro Mezinárodní otázky Pavel Havlíček. „Bude to vyžadovat určité úsilí, ale je to něco, co se může podařit,“ uvedl k porážce Rusů v Chersonu Havlíček.

Podle Havlíčka ke stahování nedochází, naopak přicházejí posily a stahuje se civilní obyvatelstvo. „Pokud se Ukrajině podaří obsadit zpět Cherson, bude to pro Rusko obrovská ztráta,“ dodal k poslednímu vývoji války.