Nyní Rusko soustředilo své jednotky v blízkosti Ukrajiny a Západ se obává velké ruské invaze. Od konce října minulého roku o této hrozbě píší světová média, která vypočítávají, kde všude jsou ruští vojáky. A někteří zahraniční novináři přijeli na Ukrajinu, aby tu hledali paniku. Myslí, si, že když je na hranicích Ukrajiny tolik ruských vojáků a válka může začít každou chvíli, musí nastat i panika.

Jenže tady na Donbase žádná panika není. Kroupy a těstoviny v obchodech nikdo nevykupuje. Ale to neznamená, že tu není úzkost. Ta se šíří především po sociálních sítích. Na nich se s ní svěřují ale hlavně lidé z velkých ukrajinských měst daleko od Donbasu. Na samotném Donbasu válka od roku 2014 totiž nikdy neskončila. Úzkost tak mají nyní převážně ti Ukrajinci, kteří navzdory této válce žili v posledních letech v míru a bezpečí.

Paradoxně čím víc se blížíte k donbasské frontě, tím menší úzkost tu panuje. Nebo je možná jen jiná. Z Kyjeva do Konsťantinivky v Doněcké oblasti je to šest a půl hodiny jízdy pohodlným rychlým a pohodlným vlakem Intercity. Vlaky byly zakoupeny na mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, které se konalo také v Doněcku, kde byl i jeden ze stadionů, na nichž se zápasy hrály.

New York ve válečné zóně

Třiceti tisícový Toreck je dalších třicet minut jízdy od Kosťantynivka. Toto hornické město je blízko frontové linie. V sousedství New York City. Ano, to není chyba, toto městečko má stejný název jako slavné americké město. Nazvali jej tak němečtí kolonisté, kteří zdejší New York založili v 19. století. Sovětské úřady změnily název v roce 1951, protože za Studené války vadil. A v loňském roce byl z iniciativy místních obyvatel starý název městu, jež za Stalina mělo jméno Novhorodske, konečně navrácen.

Pro obyvatele ukrajinského New Yorku a sousedního pětatřiceti tisícového Torecka je válka každodenní realitou. Na jaře 2014 se tyto oblasti dostaly pod kontrolu proruských separatistů. Ukrajinští vojáci je osvobodili v srpnu 2014. Pak se tu fronta zastavila.

Na kopci nad New York City je vyhlídka, kam chodí místní na procházky. Vedle je starý hřbitov s několika náhrobky s nápisy v němčině. Za slunečného počasí je odsud dobře vidět celé okolí včetně Horlivky - do války se separatisty důležitého průmyslového centra s asi třemi sty tisíci obyvateli. „Ty vysoké domy před vámi jsou sídliště Strojiteli. To už je součástí Horlivky,“ říká mi místní učitelka a aktivistka Nadija Hordijuk.

Odsud je to do Horlovky jen pět kilometrů a z konce New Yorku ještě méně. Místní obyvatelé, podobně jako ti z Torecka, proto občas chodili přes pole do tamních obchodů, na úřady, mladí se tudy vraceli z diskoték.

Když střílí děla, tak se schovejte

Dnes to ale zní jen jako nějaká vzdálená vzpomínka. Od roku 2014 je Horlivka pod kontrolou proruských separatistů. Přední linie fronty je nedaleko. Obyvatelé Torecka a New Yorku slyší velmi zřetelně, když tam dojde k přestřelce. V březnu 2021 byli nedaleko odsud zabiti čtyři ukrajinští vojáci.

„Asi to nebude znít hezky, ale na válku jsme zvyklí,“ říká osmadvacetiletá Kristina, další zdejší učitelka. Kristina je jedna z místních, kteří se zasadili za navrácení jména New Yorku svému deseti tisícovému městu. Nyní vede místní online noviny Newyorker.city.

O tom, že tady válka po minulých osm let nikdy neskončila a proto se stala součástí života, tu mluví i mnozí další. „Já vím, je to asi špatně, ale my jsme si na válku opravdu zvyklí,“ potvrzuje mi Jelena, další místní obyvatelka. Jelenu proto už televizní zprávy o hrozbě války nevzrušují. Vysvětluje, že v prvních letech po vrcholu první fáze války s proruskými separatisty v letech 2014-2015 tu panovala obava, že brzy začne „velká válka“. "Obavy ale postupně opadly, protože žít v neustálém napětí se prostě nedá." dodává Jelena.

S Volodymyrem Jemecem z Torecka jsem se mluvil už na jaře 2021. Už tehdy Rusko soustředilo své jednotky kolem hranic Ukrajiny, ale pak je zase stáhlo. Teď však Volodymyrovi volá mnohem víc přátel z jiných částí Ukrajiny, které jsou daleko od dnešní fronty. A ptají se ho, co mají dělat, když vypukne „velká válka“ s Ruskem. „Naše zkušenost z tvrdých bojů v roce 2014 je taková, že kdy dojde na takové věci, jako je masivní dělostřelecké ostřelování, tak nemůžete nakonec dělat nic jiného, než se v tu chvíli snažit prostě někam schovat.“