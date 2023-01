Důvodem je poznání Západu, že Rusko směřuje k neomezené válce všemi prostředky. A všemi silami, které má tato 140milionová země k dispozici. Po první loňské mobilizaci se podle mnoha známek chystá mobilizace další, ruský průmysl dostal příkaz přejít tam, kde to jde, na zbrojní výrobu. Místo bránění již dobytých ukrajinských území chystá podle západních zpravodajských služeb Rusko novou mohutnou ofenzivu. Otázka není, zda se o ni Rusko pokusí, ale kdy se tak stane.

Dodávky moderních německých tanků Leopard z evropských zdrojů ani první dodávka amerických Abramsů nezmění situaci v ukrajinský prospěch. V nejlepším případě jich bude celkem kolem 350. Ztráty Ukrajiny za rok války jdou v případě tanků do stovek.

„Západní dodávky v současné míře neumožní ukrajinskou ofenzivu, ale v lepším případě dokáží zastavit jarní útok Ruska,“ sdělil anonymně západní analytik, který nedávno jednal s vysokými americkými úředníky.

Přesto je Rusko z dodávek velice nervózní, byť je bagatelizuje. „Je to slepá ulička: vede to k výrazné eskalaci, vede to k tomu, že se země NATO stále více přímo zapojují do konfliktu, ale nemá to potenciál změnit běh událostí, a ani se tak nestane,“ tvrdí mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov.

To, co říká Peskov, ale není pravda. Pokud ruská ofenziva selže a Ukrajinci způsobí Rusům díky západním zbraním drtivé ztráty, může to válku rozhodnout. „Jde o to vytvořit Ukrajině co nejlepší podmínky k jednání o míru,“ dodal citovaný analytik.

Polský model pro F16

Vedle tanků na zemi potřebuje Ukrajina posílit také na obloze. Ruské MiGy, například ze Slovenska nebo dalších zemí, stačit nebudou – je jich prostě málo. Proto se začalo jednat o dodávce amerických stíhaček F-16.

Vypadá to, že podobně jako u tanků, kde dodávku Leopardů protlačilo Polsko, se i teď půjde přes Varšavu. Tedy dodávkou polských F-16, k nimž se pak přidají další. „Máme pozitivní signályz Polska,“ uvedl mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak.

Polsko samotné má 48 letounů F-16, z nichž by zřejmě část mohlo postrádat. Mnohé západoevropské země se chystají F-16 vyměnit za modernější typy stíhaček, takže i to by mohlo být průchodné. Výrobci v USA pak dali najevo, že jsou schopni produkci stíhaček zvýšit.