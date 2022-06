Ruská armáda posílila své jednotky a nadále ostřeluje východoukrajinské město Severodoněck. Informoval o tom dnes ráno generální štáb ukrajinské armády. U nedalekého města Bachmut se ale ruským vojákům postoupit nepodařilo a z této oblasti se stáhli. Stejně tak se jim nepodařilo odříznout přístup právě do Severodoněcku, citovala ukrajinský dodal generální štáb agentura Reuters.

Evropská unie pozastavuje ode dneška na dobu jednoho roku dovozní cla na ukrajinské zemědělské a potravinářské produkty. Opatření se dotkne i ovoce a zeleniny a průmyslových produktů dovážených z Ukrajiny do EU. Nařízení v pátek zveřejnil úřední věstník EU. Unie tak chce podpořit ukrajinskou ekonomiku, která se potýká s následky ruské vojenské invaze.

Vybavení, které ruská armáda používá v bojích na Ukrajině, vychází ze západních technologií. Vyplývá to z analýzy dvou amerických expertů, kteří v květnu strávili více než týden na Ukrajině na pozvání ukrajinských tajných služeb. O výzkumu informoval deník The New York Times. „Ruské pokročilé zbraňové a komunikační systémy stojí na čipech ze Západu," shrnul závěry výzkumu Damien Spleeters, jeden z členů investigativního týmu společnosti CAR, která sbírá důkazy o dodávkách zbraní při konfliktech.

Online reportáž

Válka na Ukrajině, která má na 44 milionů obyvatel, vyvolala největší migrační krizi v Evropě od druhé světové války. Podle OSN invaze vyhnala z domovů přes 14 milionů lidí.