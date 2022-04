Tam dorazila minulý týden v čele početné delegace EU jen několik hodin poté, co od Kyjeva ustoupila ruská armáda. Ta po sobě nechala rozbombardovaná předměstí ukrajinské metropole a mnoho desítek zavražděných civilistů. Především ve městě Buča, kde před válkou bydlela i movitější část Kyjevanů.

„Jsem tu dnes se svými kolegy jako zástupce Evropské unie, ale chci vás ujistit, že celý svět stojí za vámi. Chci říct Ukrajincům, že jsme s vámi, uděláme vše, abychom vás podpořili. Celý svět vás podporuje v tomto existenčním boji proti agresorovi,“ uvedla v Buče.

A při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zopakovala, že Brusel podporuje vstup Kyjeva do EU.

„Stojíme při vás a vašem evropském snu,“ řekla von der Leyenová na společné tiskové konferenci se Zelenským. Pak mu předala už zmíněný dotazník a slíbila, že s jeho vyhodnocením si Brusel pospíší. „Myslím si, že udělat si na tohle názor nepotrvá obvyklých několik let, ale jen několik týdnů,“ řekla von der Leyenová Zelenskému, když mu předávala dokument. Na jeho základě Unie rozhodne, co dál. Ukrajinský prezident slíbil, že kyjevská vláda přichystá odpovědi do týdne.