V ruské delegaci, kterou vede exministr kultury, Putinův poradce Vladimir Medinskij, jsou náměstci ministrů obrany a zahraničí, ruský velvyslanec v Bělorusku Boris Gryzlov a předseda zahraničního výboru ruské sněmovny Leonid Sluckij.

Rozhovory měly začít v neděli, ale ukrajinská delegace měla problém dorazit na místo jednání. BBC s odvoláním na mluvčí Sluhy národa uvedla, že ukrajinská delegace na jednání přiletěla polským vrtulníkem.

The delegates arrived at the negotiating venue by helicopter. pic.twitter.com/jumBclmFwf

Schůzka se odehrává na hranicích s Běloruskem, které se podle ukrajinské informační služby připravuje na vstup do války. Ukrajina rovněž tvrdí, že z Běloruska vyletěly směrem k ukrajinskému území stíhačky, napsal web The Kyiv Independent. Bělorusko v nedělním referendu schválilo ústavní změny, které mají údajně dále upevnit moc běloruského lídra Alexandra Lukašenka. Změny mimo jiné zahrnují také zrušení neutrálního bezpečnostního statusu. Díky tomu mohou být podle CNN v zemi rozmístěny ruské jaderné zbraně.

Ready, set, GO - negotiations starting in 3-2-1. I’m already grateful that the guns are relatively silent for the time the politicians will talk. pic.twitter.com/uirjiGEqa2