Zdroj: Ministry of Defence of Ukraine, Public domain

„Je to noční můra každého dělostřelce: granát nevybuchne kilometry daleko v nepřátelských pozicích, ale krátce poté, co opustí hlaveň děla. Právě to se stávalo vojákům na Ukrajině - s dělostřeleckými granáty, z nichž některé byly dodány v rámci české muniční iniciativy, ale také z USA," napsal Handelsblatt.

Ukrajinská vláda podle listu o těchto případech informovala Čechy v srpnu. „Během bojového použití výše uvedených nábojů" došlo "k řadě výbuchů granátů ve vzdálenosti 20 až 60 metrů od ústí hlavně", "v jejichž důsledku byl zraněn personál a poškozeny dělostřelecké systémy", uvádí se v dopise ukrajinské strany, který má Handelsblatt k dispozici.

Vadné rozbušky

Podle Kyjeva za vysokou míru defektních projektilů mohou vadné rozbušky M515 a M51A5, které byly vyvinuty ještě během druhé světové války. V dodávce téměř 35 tisíc dělostřeleckých granátů jich předčasně explodovalo 0,05 procenta, tedy pět z každých 10 tisíc vystřelených nábojů.

Podle Handelsblattu byl tento typ munice dodaný na Ukrajinu v rámci české muniční iniciativy a také ze strany Spojených států.

Do české iniciativy, která shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici i v zemích mimo EU, do konce srpna přispělo 15 zemí. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka zhruba 50 tisíc kusů munice. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Sama ČR přispěla téměř 866 miliony korun. Do konce roku by mělo být na Ukrajinu dodáno 500 tisíc kusů munice.

Deník Financial Times s odvoláním na českou společnost Czechoslovak Group (CSG), která jménem české vlády granáty v Africe nebo Asii pořizuje, koncem května uvedl, že zhruba polovina nakoupených dělostřeleckých nábojů nemohla být dodána na Ukrajinu tak rychle, jak bylo plánováno. U některých nábojů bylo totiž potřeba nahradit některé komponenty.

S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo EU přišel český premiér Petr Fiala na unijním summitu v únoru, tedy v době, kdy se Ruskem napadená země potýkala s akutním nedostatkem munice. Česko funguje jako zprostředkovatel a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení.