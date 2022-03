Ruský prezident Vladimír Putin tím už více než dva týdny zdůvodňuje pokračující ruskou agresi proti Ukrajině.Ukrajinské židy není podle rabína od čeho osvobozovat. Naopak dnešní chování ruské armády, která ostřeluje a zabíjí mírumilovné civilisty, mu připomíná chování nacistů vůči sovětskému obyvatelstvu za druhé světové války.

„Ruská propaganda je hrozná věc. Lidem v Rusku vymyli mozky jako v nacistickém Německu před druhou světovou válkou,“ uvádí Moše Reuven Azma. „Udělali z lidí nemyslící bytosti, kteří černé považují za bílé, lidi, kteří nechtějí naslouchat argumentům a věřit faktům, věřit tomu, co se na Ukrajině nyní děje,“ uvedl o stavu mysli velké části ruské populace rabím Azma.

Ruský režim podle Azmy tvrdí, že jde na Ukrajinu zachraňovat židy a Rusy před Ukrajinci. „Jenže i zdejší Rusové jsou na straně Ukrajiny!“ uvádí rabín.

Žid v čele nacistů?

Naprostý nesmysl je pak podle něj vykreslování současného ukrajinského státu jako nějakého „nacistického“ výtvoru, který utlačuje ukrajinské židy. „Rusko tvrdí, že jsou tady nacisté? Jací nacisté? Do parlamentu se nedostala ani jedna nacionalistická strana. Jací nacisté? Prezident je žid, v parlamentu je mnoho židů – jací nacisté?“ ohradil se proti ruské demagogii Azma.

Ke svému židovskému původu se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj otevřeně hlásí. A to nezabránilo tomu, aby dostal ve volbách hlavy státu podporu 70 procent Ukrajinců ve volbách před třemi roky.

Nesmyslné je podle rabína Azmy i vytváření dojmu, že je na Ukrajině nějaká forma ultrapravicové diktatury. „Je tu demokraticky zvolená vláda, parlament, probíhají tu volby. Máme jednoho prezidenta, pak je prezidentem někdo jiný. Jak mohl být v nacistickém státě zvolen jiný prezident? Byl by to diktátor, který by nikdy nemusel být znovu volen," uvádí rabín.

„Ukrajina je demokratický stát, v kterém můžeme svobodně mluvit. Dokonce říkám ruským kolegům: víte, já tady můžu nejen chválit prezidenta, ale také ho kritizovat.“

Věří ale, že se Rusové probudí. „Snad to nebude tak pozdě jako Němci, kteří nejdříve napáchali strašné zločiny, a ty je dodnes trápí.“