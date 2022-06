Podle Serhije Hajdaje, guvernéra Luhanské oblasti, v níž Severodoněck leží, je v průmyslovém areálu asi 500 civilistů včetně přibližně 40 dětí.

„Ruská federace se zaručuje za ochranu života a dodržení všech pravidel ženevské úmluvy týkajících se nakládání s válečnými zajatci, stejně jako tomu bylo v případě těch, kdo se dříve vzdali v Mariupolu,“ uvedl ruský generál Michail Mizincev. Ukrajinští vojáci mají podle Moskvy složit zbraně ve středu od osmi do patnácti hodin moskevského času (od 7:00 do 14:00 SELČ).

Ruská invaze na Ukrajinu způsobí celosvětový nedostatek pšenice na dobu nejméně tří pěstitelských sezon, domnívá se ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj. Ukrajině, které se přezdívá obilnice Evropy, Rusko zablokovalo námořní cesty pro vývoz obilí. Země ale má řadu dalších problémů - od zaminovaných pšeničných polí po nedostatek skladovacích prostor.

„Ukrajina na dlouhou dobu vypadne z trhu,“ předpověděl v rozhovoru pro agenturu Reuters ukrajinský ministr. „Teď mluvíme o třech sklizních pšenice najednou: nemůžeme sklidit loňskou úrodu, nemůžeme sklidit a odvézt tu současnou a do setí té příští se nám nijak zvlášť nechce,“ dodal Solskyj.

Situace v Česku

Vedení Prahy uzavře o půlnoci na čtvrtek vysočanské centrum pro ukrajinské uprchlíky. Důvodem jsou přeplněnost metropole ve srovnání s ostatními regiony a nedostatečné kapacity.

Krok hlavního města však podle ministra vnitra Víta Rakušana nic nepřinese. Praha podle něj mohla se svým krokem počkat alespoň do začátku prázdnin, kdy by měl přestat platit nouzový stav, a naopak by měla začít fungovat náhradní legislativní pravidla podle několika zákonů vztahujících se k Ukrajině.

„Zajistíme registraci na jiných krajských centrech nebo přes klasický provoz odboru azylové a migrační politiky a pracovišť cizineckých policií. Jen to bude méně komfortní pro lidi přicházející do Prahy,“ zdůraznil Rakušan.