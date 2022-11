Pátý a šestý blok Záporožské jaderné elektrárny byly přepnuty do takzvaného studeného stavu. Elektrárna je už delší dobu obsazena ruskými vojáky, ale obsluhují ji ukrajinští zaměstnanci. Areál zařízení byl opakovaně ostřelován, z čehož se navzájem obviňují obě bojující strany.

Elektrárna leží ve městě Enerhodar v Záporožské oblasti, nedaleko hranice s Chersonskou oblastí na jihu Ukrajiny. Jižní velitelství ukrajinské armády ráno oznámilo, že ukrajinská armáda provedla na 150 útoků na ruské pozice na jihu země a zničila tam čtyři ruské muniční sklady a také cisterny s palivem. Velení rovněž uvedlo, že Rusko nyní má čtyři lodě v Černém moři, včetně jedné válečné lodě a jednoho plavidla s osmi řízenými střelami Kalibr na palubě.

Generální štáb ukrajinské armády dále oznámil, že za posledních 24 hodin ukrajinská obrana sestřelila deset dronů íránské výroby Šáhed-136 a dalších deset dronů ruské výroby Orlan. Moskva drony používá ve velkém k útokům proti civilním cílům a infrastruktuře.

Dvanáct útoků odraženo

Ukrajinská armáda navíc uvedla, že za posledních 24 hodin odrazila 12 ruských útoků v Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Během uplynulého dne Rusové údajně útočili na více než 20 měst.

Rusko kromě toho pokračovalo ve vzdušných útocích. V Charkovské oblasti zemřela při ostřelování 82letá žena a šest dalších lidí utrpělo zranění, sdělil dnes na sociálních sítích šéf oblastní správy Oleh Syněhubov, v Doněcké oblasti zemřeli ve středu při ruských útocích podle oznámení tamního gubernátora Pavla Kyrylenka čtyři civilisté. V Nikopolu poblíž Záporožské jaderné elektrárny ostřelování z raketometů Grad poškodilo obytné domy. V Dněpropetrovské oblasti v jižní části Ukrajiny Rusové opět zaútočili na energetickou infrastrukturu. Bez proudu se ocitlo více než tisíc domácností v Pavlohradu a s výpadky proudu se potýkal i Kryvyj Rih, shrnul ruský servis BBC.

Rusko přišlo od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru o 278 letadel, prohlásil dnes na facebooku šéf ukrajinského generálního štábu Zalužnyj. Podotkl, že je to víc než dvojnásobek počtu letadel, která ztratil Sovětský svaz za 10 let invaze do Afghánistánu. Tvrzení válčících stran o vzájemně způsobených ztrátách nelze v době pokračujících bojů ověřit.

Britské ministerstvo obrany dnes ve své každodenní zprávě o vývoji války zmínilo, že ruští vojáci sloužící na Ukrajině jsou pravděpodobně znechuceni tím, že jsou nuceni obsluhovat stará bojová vozidla pěchoty, která označují jako "plechovky". V polovině října přesáhly ztráty těchto vozidel 40 za den, což odpovídá výzbroji jednoho praporu.

V posledních týdnech se Rusko pravděpodobně uchýlilo k pořízení nejméně stovky tanků a bojových vozidel z běloruských skladů, uvedlo britské ministerstvo s tím, že tento druh vojenské techniky je zásadní pro ruský způsob vedení války. Ruské síly se ale dál potýkají s obtížemi při dodávkách munice a dozbrojování.