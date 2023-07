Ukrajina osvobodila polovinu svého území, které dobylo Rusko během invaze zahájené loni v únoru, uvedl dnes podle agentury Reuters šéf americké diplomacie Antony Blinken. V televizním rozhovoru odhadl, že osvobození dalšího území během ukrajinské protiofenzívy není záležitostí jednoho či dvou týdnů, ale že tvrdé boje potrvají spíše měsíce.

Ukrajinští vojáci během protiofenzivy v Záporožské oblasti | Foto: Profimedia/Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency/abacapress.com

„Už bylo získáno zpět okolo 50 procent toho, co bylo původně obsazeno,“ řekl Blinken televizi CNN.

„Stále jsou to relativně počáteční dny protiofenzívy. Je to těžké,“ prohlásil. „Neodehraje se to během příštího týdne či dvou,“ řekl o úplném osvobození Ukrajiny a upozornil že na vývoj na bojišti je záhodno hledět spíše v perspektivě měsíců.

Krymský most přináší válku. Musí být vyřazen z provozu, řekl Zelenskyj

Naděje, že by Ukrajina mohla po zahájení letní protiofenzívy rychle vyhnat ruské síly ze svého území, slábnou vzhledem k tomu, na jaké obtíže narážejí Ukrajinci, když se snaží prolomit opevněné ruské pozice na jihu a východě země, napsal Reuters. Připomněl, že Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc připustil, že ukrajinský postup je pomalejší, než by bylo žádoucí. Ukrajinský prezident zároveň prohlásil, že Kyjev nedbá na tlak na urychlení postupu a bude si počínat tak, jak pokládá za nejlepší.

Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj začátkem roku ve shrnutí loňského válčení uvedl, že se ukrajinským silám během podzimní protiofenzívy podařilo osvobodit dvě pětiny území, kterých se ruská vojska zmocnila po zahájení invaze.