Dva roky covidu, na Ukrajině stejně, možná ještě více devastujícího jako jinde v Evropě, všechno změnily. Turisté nebyli, o nějaké podpoře ze strany státu si majitelé mohli nechat jenom zdát, Ukrajina se v podstatě uzavřela turistice ze zahraničí a i té ukrajinské bylo pomálu. Hostel Kakadu sešel, okna jsou zaprášená, restaurace se změnila ve skladiště, na okně v horním patře je velký nápis, že je na prodej.

Ale teď tu mají zase plno. Hosté ale nejsou turisté, ale utečenci z celé Ukrajiny. „Máme úplně plno, nevím kam dřív skočit,“ říká Natálie, zřejmě majitelka celého hostelu.

Jsou tu rodiny s nejen s dětmi, ale i s kočkami a psy. Natálie nemá to srdce je odmítat. „Ale tohle je poslední pes, který sem může,“ říká rezolutně, když z auta vystupuje další rodina se čtyřnohým miláčkem. I když by asi mohla, nezvedla ceny. Pořád se tu bydlí za sedm euro a půl euro na noc, necelých dvě stě korun. „Nechci vydělávat na cizím neštěstí,“ dodává Natálie.

Naši proti ruským žoldákům

I když Putin, Rusko, Rusové napadli Ukrajinu, tady v Kakadu se mluví ukrajinsky jen občas, spíš se tu používá ruština. Jsou tu lidé z Donbasu z východu Ukrajiny, první uprchlíci z Kyjeva, několik lidí od Azovského moře, další ze střední Ukrajiny. Někteří jenom přespí a pak se pokouší pokračovat před slovenskou, nebo maďarskou hranici dál do bezpečí, jiní tu tráví už několik dní a neví, co dál.

A věří na zázrak. „Já jsme přesvědčen, že naši Rusy nakonec zastaví a porazí,“ říká dvacetiletý student Andrej, který přišel odněkud z východu Ukrajiny. A říká „naši“ přestože to říká ruštinou, která je jeho rodným jazykem, ukrajinsky mluví nerad a ne moc dobře.

Vitalij, který tak trochu pro všechny připravil v kuchyňce plněné ravioly s houbovo smetanovou omáčkou, tomu věří také. „Rusové, to jsou všechno žoldáci, kteří bojují jen za peníze. Naši bojují za vlast, za svoji zemi. A to se na bojišti pozná, dávají jim co proto,“ dodává.

Valerij, který začal všem rozlévat vodku z půllitrové lahve, zase čeká, že už každým dnem musí zasáhnout NATO. „Naťáci mají všude svoje lodě, letadla, přece se nemohou jen dívat, co se děje a každým dnem zasáhnou. Putin prohraje,“ říká přesvědčeně.

„Ale prosím vás, kdyby chtěli zasáhnout, tak už to dávno udělali. Nechají nás v tom,“ odporuje mu s naštváním hlase čtyřicátnice Kristina, která „před válkou“ bydlela ve městě Černivci na jihozápadě Ukrajiny, kdysi dávno metropoli Rakousko-Uherské Bukoviny.

Všichni poslouchají rádio, které hlásí už boje v Kyjevu, čtou díky funkční wifi zprávy na internetu a hlavně pořád volají svým rodinám, známým. Jim totiž, narozdíl od zpráv, ještě věří.

Rusové tu budou do týdne

Noční stotisícový Užhorod je až na občas zběsile houkající policejní auta řítící se ulicemi tichý. Může za to ale spíš covid, který na Ukrajině pořád řádí, než válka. Hospody a restaurace jsou mimo historické centrum zavřené a tak většinou muži postávají před malými obchody s potravinami a klábosí u stolků a po přístřešky, které tu vznikly v době covidu, u piva a cigarety.

Zdroj: Deník

„Já ti říkám, že Rusové tu do týdne budou také. Mají rakety, bombardéry, tisíce tanků a co máme my?“ tvrdí asi padesátiletý Konstatin. „Mají mraky mrtvých, naši se drží, to Rusové nemohou dlouho ustát, přece nejsou slepí. Proč by tady ruští vojáci chtěli umírat?“ odporuje mu o něco starší Arsen.

Oba mají strach o syny, kteří byli odvedeni do ukrajinské armády a neví, kde teď přesně jsou. „Já si myslím, že to do konce týdne skončí. Nás prezident Zelenskyj už chce s Putinem mírové rozhovory,“ pokračuje Konstantin. „Mír s Putinem. To je zase nějaká ruská lež. Rusové pořád lžou. Všichni lžou. Já ti jen říkám, že tohle neskončí dobře. Dáš si ještě jedno pivo,“ uzavírá Konstantin. A jde do prodejny pro další dvě.

„Pijme, dokud je co, dokud tady u nás ještě není válka,“ usměje se smutně Arsen a zapálí si další cigaretu.

Zdroj: DeníkLuboš Palata, zkušený novinář a komentátor s více než třicetiletou praxí v zahraničním zpravodajství. Jako reportér se mimo jiné zúčastnil válek v bývalé Jugoslávii, v Iráku a opakovaně navštívil i Donbas.