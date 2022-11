Před válkou byl jihoukrajinský Cherson kvetoucím třísettisícovým městem. „Ve městě se stavělo, měli jsme dobrého starostu. Když přístav dobyli Rusové, tvrdili, že nás přijeli osvobodit. Říkali jsme jim, že to nebylo potřeba, že se nám bez nich dařilo dobře,“ říkala na jaře třicetiletá Natálie, kterou jsou potkal v Německu.

Město, které bylo ruskou armádou obsazeno už 2. března, se dnes chystá na další část dramatu. Místo původně plánovaného ruského postupu na další přístavy Mykolajiv a Oděsu, to jsou od září Ukrajinci, kdo naopak postupují směrem k Chersonu. Město ležící na rozdíl od dalších Ruskem okupovaných území na pravé straně Dněpru, se den po dni ocitá stále víc v zavírajících se kleštích ukrajinského obklíčení. Mosty z města jsou výrazně poškozeny, doprava probíhá přes pontony a přívozy.

Napjatá situace. Okamžitě opusťte Cherson, vyzvaly civilisty okupační úřady

„Všichni obyvatelé musí město okamžitě opustit. Civilisté a úřady civilní správy se musí přesunout na východní břeh řeky Dněpr. Důvodem je napjatá situace na frontě, zvýšené nebezpečí masivního ostřelování města a hrozba teroristických útoků,“ uvedlo v sobotu velení ruské armády. Až do včerejška uposlechlo výzvy k opuštění města asi 25 tisíc obyvatel. Ti jsou evakuováni buď na Krym, nebo do Ruska.

Ústup, nebo pevnost?

Nejde ale jen o evakuaci obyvatel. Z Chersonu jsou odváženy i sochy ruských vojevůdců, generála Alexandra Suvorova a zakladatele ruského carského námořnictva admirála Fjodora Ušakova. „Nyní se zachraňují nejen lidé. Mám informace, že se odvážejí i pomníky. Jak mi řekli obyvatelé Chersonu, dnes byly pomníky Ušakova a Suvorova odvezeny,“ uvedl na sociálních sítích Vladimir Rogov, šéf prokremelského hnutí Jsme s Ruskem.

Jiní proputinovští činitelé vyzývají k tomu, aby byly z města odvezeny nejen pomníky, ale už i muzejní sbírky, nebo cenné knihy. A to ať už se Cherson změní v pevnost, nebo se z něj Rusové organizovaně a kompletně evakuují.

V toto chvíli jsou plány Ruska nejasné. A to přesto, že po zničení většiny mostů přes Dněpr ukrajinským letectvem a dělostřelectvem, jsou podle vojenských analytiků pravý břeh Dněpru i Cherson takřka nehájitelné.

Podle zpráv britské rozvědky analýzy satelitních snímků ukazují, že Rusové z oblasti stahují nejméně část svých elitních jednotek. Zároveň s evakuací civilistů a také ruských úředníků z města, se Kreml pokouší vytvořit jednotky domobrany, které by Cherson bránily před postupujícími Ukrajinci.

„Pro všechny muže, kteří si přejí zůstat v Chersonu, bez ohledu na zvýšené ohrožení bezpečnosti kvůli počínání ukrajinských nacionalistů, byla vytvořena příležitost připojit se k jednotkám územní obrany města,“ citovala vojenské velení ruská agentura TASS.

Ohrožená přehrada

V souvislosti s pokračujícími boji panují obavy o osud Kachovské přehrady, která je dosud na území kontrolovaném ruskou okupační armádou.

Americký Institut pro studium války ISW uvedl, že vyhození přehrady do povětří a tím způsobená katastrofální povodeň by měla za cíl zpomalení postupu ukrajinské armády a dala by Rusku čas na vybudování obranných linií.

„Nyní musí všichni na světě jasně a rychle jednat, aby zabránili novému ruskému teroristickému útoku. Zničení přehrady by znamenalo ohromnou katastrofu,“ varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Rusko označilo zprávy za dezinformaci.