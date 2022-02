Rusko prý má seznam Ukrajinců, které chce zabít, tvrdí Američané

ČTK

Rusko vytváří seznam Ukrajinců, které v případě invaze do země plánuje zabít nebo zavřít do internačních táborů, napsala americká vláda vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové. Informoval o tom list The New York Times. Kreml existenci takového seznamu popřel.

Cvičení ruských vojáků. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

USA rovněž varují, že pokud ruská armáda skutečně vtrhne na území sousední země, bude mučit či unášet civilisty, přičemž se zaměří především na odpůrce invaze, novináře, běloruské disidenty v exilu a příslušníky etnických, náboženských a sexuálních menšin. "Máme důvěryhodné informace, které naznačují, že ruské jednotky vytváří seznamy Ukrajinců, které chtějí zabít nebo poslat do táborů po vojenské okupaci," píše americká vláda. "Máme rovněž důvěryhodné informace, že ruské jednotky pravděpodobně použijí smrtící prostředky k rozehnání pokojných protestů nebo zastavení jiného pokojného odporu civilního obyvatelstva," pokračuje dopis podepsaný Bathshebou Crockerovou, americkou velvyslankyní při OSN v Ženevě. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zprávy o existenci seznamu Ukrajinců určených k likvidaci či zatčení popřel, jedná se podle něj o "naprosté lži". Spojené státy podle dopisu upozornily na nebezpečí porušování lidských práv v případě ruské invaze ve čtvrtek při vystoupení šéfa diplomacie Antonyho Blinkena před Radou bezpečnosti OSN. Ten ve svém projevu mimo jiné vyzval Rusko, ať stáhne svoje vojáky z pohraničí a vrátí se k jednacímu stolu. Falešná záminka pro invazi Blinken plánuje ve čtvrtek setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem, pokud tedy Rusko doté doby nenapadne Ukrajinu. Domlouvat by měli mimo jiné detaily případného summitu mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Ruská vojska u Ukrajiny se přesunují do bojových pozic, tvrdí analytici Zdroj: DeníkBiden v pátek řekl, že se Putin podle informací amerických tajných služeb k invazi již rozhodl, útok podle něj pravděpodobně přijde v příštích několika dnech. Rusko podle Západu shromáždilo u hranic s Ukrajinou přes 150 tisíc vojáků, Moskva nicméně nadále odmítá, že by chystala útok. Podle západních zemí chce Moskva vytvořit falešnou záminku pro invazi. Jí podporovaní povstalci na východě Ukrajiny přitom v posledních dnech zintenzivnili útoky na ukrajinskou armádu. Rusko již vypjatou situaci na východě Ukrajiny uvedlo jako důvod pro prodloužení svých cvičení v Bělorusku, která měla skončit v neděli.