Ministerstvo již dříve nařídilo rodinám zaměstnanců americké ambasády v Kyjevě, aby odešly. Ponechalo ale na uvážení zaměstnanců, kteří nejsou zásadní pro chod úřadu, jestli také chtějí zemi opustit. Sobotní krok přichází ve chvíli, kdy Washington zesílil svá varování před možnou ruskou invazí na Ukrajinu.

Zdroj: DeníkÚředníci, kteří s AP mluvili pod podmínkou anonymity, protože nebyli oprávněni se o této záležitosti veřejně vyjadřovat, uvedli, že omezený počet amerických diplomatů může být přemístěn na západ Ukrajiny poblíž hranic s Polskem, které je spojencem v NATO. USA by si tak mohly udržet diplomatickou přítomnost v zemi.

Krize mezi Západem a Ruskem kvůli Ukrajině se vyostřila natolik, že USA, Británie, Nizozemsko, Lotyšsko, Estonsko, Japonsko, Finsko a Kanada v obavě z ruské invaze v pátek vyzvaly své občany, aby Ukrajinu neprodleně opustili.

V Kyjevě schválen plán evakuace obyvatelstva. https://t.co/lj6Ysld2Xy — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) February 11, 2022

Například občané Británie na Ukrajině podle SkyNews dostali pokyn opustit zemi jakýmkoliv možným způsobem. Údajně nemají očekávat vojenskou evakuaci, jako tomu bylo v případě Afghanistánu.

V noci na sobotu se k zemím doporučujícím občanům odjezd z Ukrajiny připojila i Austrálie a Nový Zéland. "Naše rada je jasná, je to nebezpečná situace… měli byste se snažit dostat z Ukrajiny," řekl v sobotu na tiskové konferenci australský premiér Scott Morrison.

Necestovat do této země radí svým občanům Izrael. Česko zatím podobná doporučení nevydalo.

Hrozba invaze a podpora Ukrajiny

Americký ministr zahraničí Antony Blinken ujistil ukrajinský protějšek Dmytro Kulebu o pevné podpoře Spojených států při - jak řekl - stále akutnější hrozbě ruské invaze. Oba šéfové diplomacií spolu podle agentury AFP telefonovali v pátek. Blinken podle něj Kulebovi řekl, že Ukrajina nadále "těží z trvalé a neochvějné podpory Spojených států pro její suverenitu a územní celistvost“.

Bílý dům v pátek uvedl, že Rusko může v nadcházejících dnech napadnout Ukrajinu "kdykoli“, a zároveň připustil, že neví, zda se ruský prezident Vladimir Putin takto rozhodl. Washington v posledních měsících zvýšil vojenskou podporu ukrajinské armádě. Prezident Joe Biden ale ve čtvrtek zároveň znovu dal jasně najevo, že nepošle na Ukrajinu americké vojáky, a to ani kvůli evakuaci Američanů v případě ruské invaze, protože by se to mohlo zvrhnout ve "světovou válku“.

Rusko by mohlo zaútočit v příštích dnech, pravděpodobně letecky, říká Bílý dům

Antony Blinken podle AFP ukrajinskému ministrovi zdůraznil, že "jakákoli ruská agrese“ by vyvolala "rychlé, vážné a jednotné důsledky“ ze strany obyvatel Západu.

V pátek spolu po telefonu podle Pentagonu také hovořili náčelníci generálního štábu USA a Ruska. Generálové Mark Milley a Valerij Gerasimov podle mluvčího amerického štábu diskutovali o několika bezpečnostních otázkách. Po vzájemné dohodě se ale rozhodli nezveřejňovat detaily svého rozhovoru.

V sobotu chtějí s ruským prezidentem Putinem o situaci na Ukrajině telefonicky hovořit francouzský prezident Emmanuel Macron i hlava Spojených států Joe Biden, informovala CNN.