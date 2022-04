Ruského prezidenta Vladimira Putina čeká jednání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem , který míří do Moskvy. Guterres se nejprve před polednem SELČ sejde s ruským ministrem Sergejem Lavrovem, následovat by měla tisková konference a až poté se přesune do Kremlu na schůzku s Putinem.

Guterresova cesta vyvolala kritiku ukrajinského vedení. Podle médií by měl generální tajemník OSN s Putinem jednat především o vpuštění humanitární pomoci do bojových oblastí na Ukrajině, zejména do obléhaného přístavu Mariupol.

Šéf Pentagonu Lloyd Austin pořádá v Německu setkání ministrů obrany ze spřízněných zemí, na němž se bude jednat o další vojenské pomoci Ukrajině. Na leteckou základnu Ramstein podle amerického ministerstva obrany přijedou zástupci nejméně 20 států, budou mezi nimi nejen členské země Severoatlantické aliance. Za Česko se jednání zúčastní náměstek ministryně obrany Jan Havránek, který se připojí dálkově z Washingtonu.

Podle šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova je možnost jaderného konfliktu v současnosti vysoká, Moskva však chce omezit všechny možnosti umělého zvyšování takových rizik. „Toto je náš klíčový postoj, o nějž opíráme všechno. Rizika jsou nyní značná. Nechtěl bych tato rizika uměle zvyšovat. Mnohým by se to nelíbilo. Nebezpečí je vážné, skutečné a my to nesmíme podceňovat,“ prohlásil Lavrov v ruské státní televizi k údajné snaze Moskvy snižovat napětí.

Ruské ministerstvo obrany minulý týden jako absurdní popřelo tvrzení Washingtonu, že se Rusko chystá použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Moskva tvrdí, že jaderné zbraně použije jen v případě ohrožení vlastní existence. Zároveň obviňuje Západ, že opatřeními přijatými po invazi na Ukrajinu v zásadě útočí na Rusko.