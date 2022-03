„V tuto chvíli hledáme řešení humanitárních problémů a všechny možné způsoby, jak dostat Mariupol z blokády,“ napsal starosta přístavvního města Vadym Boječenko na telegramu. „Naší prioritou je dosáhnout příměří, abychom mohli obnovit životně důležitou infrastrukturu, vytvořit humanitární koridor a dopravit do města potraviny a léky,“ dodal.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno oznámilo, že ruská vojska zastaví od 8:00 SEČ palbu, aby umožnila průchod civilistů humanitárními koridory z měst Mariupol a Volnovacha.

Pokud by se Rusku podařilo ovládnout Mariupol, umožnilo by mu to vytvořit pozemní koridor mezi Krymem, který Rusko obsadilo v roce 2014, a Moskvou podporovanými separatistickými oblastmi Donbasu.

Řadou ukrajinských měst, mimo jiné Kyjeva, Žytomyru a Černihiva, se v sobotu ráno opět rozezněly sirény, které obyvatele varují před leteckými útoky. Z města Sumy, které se nachází severozápadně od Charkova, jsou hlášeny pouliční boje, píše list The Kyiv Independent. Obyvatelé mají zůstat doma, případně se uchýlit do krytů.

Obsazení Chersonu

Zdroj: DeníkPo deseti dnech invaze zatím ruské síly nejvíce pokročily na jihu Ukrajiny, kde se jim tento týden podařilo obsadit první větší město, Cherson. V posledních dnech se podle agentury Reuters zhoršilo bombardování severovýchodních měst Charkov a Černihiv.

Podle poradce ukrajinského prezidenta Oleksije Arestovyče se podařilo zastavit postup ruských sil u jihoukrajinského přístavu Mykolajiv, kde žije 500 tisíc lidí, dodal Reuters.