O výbuších v Chersonu informuje rovněž ruská služba BBC, podle níž se na sociálních sítích objevila videa zachycující exploze u televizní věže ve městě. Některé zdroje tvrdí, že v určitých částech města zmizelo po výbuchu vysílání ruských televizních kanálů, píše BBC na svém webu. Stanice zároveň poznamenala, že tyto informace nebyly oficiálně potvrzeny.

Po sérii výbuchů začalo ve městě hořet, uvádí ukrajinský server Ukrajinska pravda s odvoláním na obyvatele Chersonu.

Ve městě dříve během dne vyšli lidé na protest proti okupačním silám do ulic. Ruští vojáci proti nim zasáhli. Podle agentury Unian bylo na místě několik zraněných. Město je v rukou ruských jednotek od března.

Věrohodné důkazy?

Spojené státy tvrdí, že mají věrohodné informace o tom, že ruská armáda zastřelila Ukrajince, kteří se pokusili se vzdát v Doněcké oblasti. Ve středu to podle stanice CNN na půdě OSN řekla zvláštní vyslankyně USA pro mezinárodní trestní spravedlnost Beth van Schaacková. Násilí je podle ní systematické a není výsledkem činů jednotlivců.

Ruští vojáci zabíjeli civilisty. Masakr v Buči dokazují nové záběry, píše CNN

„Nyní máme věrohodné informace, že ruská vojenská jednotka operující v okolí Doněcku popravila Ukrajince, kteří se pokoušeli vzdát, místo aby je vzala do vazby,“ prohlásila Van Schaacková. „Pokud by to byla pravda, jednalo by se o porušení základní zásady válečného práva: zákazu hromadné popravy civilistů a bojovníků, kteří jsou hors de combat (mimo boj) z důvodu kapitulace, zranění nebo jiných forem zneschopnění,“ dodala.

USA mají podle van Schaackové také věrohodné zprávy o mučení, o sexuálním násilí na ženách a dívkách a o lidech zabitých na způsob popravy se svázanýma rukama. Množství informací podle ní naznačuje, že „zvěrstva nejsou výsledkem zběhlých jednotek nebo jednotlivců; spíše odhalují hluboce znepokojující vzorec systematického zneužívání ve všech oblastech, kde se ruské síly angažují.“