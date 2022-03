Evropská unie začne uplatňovat čtvrtý balík protiruských sankcí , na nichž se podle francouzského předsednictví v pondělí shodly členské státy. Ten počítá se zákazem vývozu luxusního zboží do Ruska, investic do ruského energetického sektoru nebo dovozu ruské oceli a železa. EU také chce, aby Světová obchodní organizace (WTO) Rusku odebrala status nejvyšších výhod, což by otevřelo cestu k uvalení cel na ruské zboží.

Online reportáž

V odstavené jaderné elektrárně v Černobylu se podařilo obnovit dodávky elektřiny. Ty byly přerušeny poté, co ruské jednotky v pondělí znovu poškodily elektrické vedení.

Ukrajina a Rusko se v úterý vrátí k jednání, která podle zástupce ukrajinské strany Mychajla Podoljaka strany v pondělí přerušily za účelem vyjasnění některých definic. Pondělní rozhovory se podle médií odehrávaly prostřednictvím videokonference, v minulých dnech se delegace obou zemí několikrát setkaly na bělorusko-ukrajinské hranici.

Předchozí rozhovory nevedly k žádnému zásadnímu průlomu, přesto o víkendu obě strany hovořily o určitém pokroku.

Zdroj: DeníkPodle vojenského poradce ukrajinského prezidenta Oleksije Arestovyče dosáhne Ukrajina dohody o příměří s Ruskem nejpozději v květnu. „Myslím, že nejpozději v květnu, začátkem května, bychom měli dosáhnout mírové dohody, možná i mnohem dříve. Mluvím o nejhorším scénáři,“ prohlásil Arestovyč ve videu, které sdílela mnohá ukrajinská média.

Podle Arestovyče nyní připadá v úvahu několik možností. Ukrajina by mohla dosáhnout mírové dohody i stažení nepřátelských vojsk velmi rychle, během týdne nebo dvou. Na řadu by ale mohl přijít také scénář, kdy se Moskva rozhodne do konfliktu zapojit například žoldnéře ze Sýrie. V takovém případě by pak dohoda přicházela v úvahu spíše v polovině nebo na konci dubna.