Obavy z přicházející zimy. Ukrajina plánuje dobrovolnou evakuaci některých měst

ČTK

Ukrajinská vláda plánuje evakuaci Chersonu a Mykolajivu kvůli přicházející zimě. Boje v obou jihoukrajinských městech vážně poničily klíčovou energetickou infrastrukturu a ukrajinské úřady vyjádřily obavu z humanitární krize, kterou by klesající teploty mohly způsobit. Pomoc s evakuací nabídne v následujících dnech vláda těm, kteří mají zájem odejít dobrovolně, informoval list The New York Times.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel 14. listopadu 2022 do Chersonu na jihu země, odkud se před několika dny stáhla ruská vojska. Na snímku Zelenskyj (uprostřed vpravo) vyznamenává vojáky | Foto: ČTK