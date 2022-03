PŘEHLEDNĚ: Ukrajina a Rusko vyložily karty na stůl. I do příměří je ale daleko

Rusko i Ukrajina se během úterních jednání přiblížily dohodě, která by mohla ukončit ruskou agresi. Výměnou za ukrajinský závazek nevstoupit do NATO by Rusko mohlo souhlasit s integrací Ukrajiny do EU. Zatím však nedošlo ani k omezení útoků ruské armády na ukrajinská města.

Ukrajinští vojáci prohledávají trosky vojenské školy v Mykolajivu, kterou zasáhly ruské rakety. | Foto: Profimedia

CO SE DOHODLO?

Ukrajina udělala ústupek v podobě výměny ukončení úsilí o vstup do NATO za bezpečnostní záruky velmocí, jak Západu, tak Ruska. Rusko dalo naopak v Istanbulu najevo, že nebude blokovat ukrajinský vstup do Evropské unie. V úterý mluvil ruský vyjednavač Vladimir Medisky o tom, že dostal „plně zformulovanou pozici Ukrajiny“. Ve středu ale byl už mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitryj Peskov daleko méně vstřícný, když řekl, že „je pozitivní, že ukrajinská strana začala dávat na papír, co navrhuje“. Vyhnul se však odpovědi, jaká je reakce na ukrajinské návrhy. Naopak doplnil, že o Krymu, který je „ruským územím“, Kreml s Kyjevem vůbec vyjednávat nebude. Ukrajina naopak navrhla pro Krym patnáctiletý přechodný status, během něhož by se otázka ukrajinského poloostrova anektovaného před osmi lety Ruskem vyřešila. Současně Kyjev nabídl, aby se otázka Donbasu řešila na setkání prezidentů Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Tato setkání by se podle obou stran mohlo uskutečnit už zanedlouho. CO SE DĚJE?

Ruská strana tvrdila, že jako vstřícné gesto vůči Ukrajině omezí vojenské operace u Kyjeva a na severu Ukrajiny. „Nevidíme důvod, proč věřit slovům představitelů agresorského státu,“ řekl na to Zelenskyj, byť ocenil pokrok v rozhovorech. Znásilňovali mě, syn zatím vedle plakal. Žena popsala děsivý útok ruských vojáků Podle ukrajinské armády se ale intenzita ostřelování Kyjeva a dalších měst v noci na středu nijak nesnížila. „Odchod“ ruské armády od Kyjeva a ze severu Ukrajiny ještě zatím ve větší míře nenastal. Rusko také odmítlo evakuovat civilisty z obléhaného a systematicky likvidovaného Mariupolu, který stále hájí ukrajinské jednotky. CO SE BUDE DÍT DÁL?

Rusko se zřejmě v příštích dnech pokusí dobýt zbylá území Doněcké a Luhanské lidové republiky. Tamní separatisté pak zřejmě vyhlásí připojení těchto oblastí k Rusku. Je však otázka, zda se to ruské armádě podaří, protože v oblasti jsou nejzkušenější ukrajinské jednotky. Podle Kyjeva tam však Rusko přemísťuje své síly ze severu Ukrajiny a posílá další posily. Jednání i proto ještě nějaký čas nepovedou k příměří.