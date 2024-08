Ukrajinské síly pokračují ve své operaci v Kurské oblasti na západě Ruska, kde ovládly více než 1250 kilometrů čtverečních a 92 obcí, prohlásil dnes podle tiskových agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě v projevu před ukrajinskými velvyslanci. Ruský prezident Vladimir Putin se k situaci v Kurské oblasti od porady z 12. srpna veřejně nevyjadřuje, upozornil server The Moscow Times s odvoláním na výčet prezidentových aktivit na webu Kremlu.

Kdyby západní partneři dovolili Kyjevu použít střely dalekého dosahu proti Rusku, nebyla by operace v Kurské oblasti nutná, citovala ukrajinského prezidenta agentura Reuters. Zelenskyj také vyzval západní partnery, aby dovolily Ukrajině použít zbraně dlouhého dosahu k zastavení ruského postupu na východě Ukrajiny. „Ukrajina může zastavit postup ruské armády jediným rozhodnutím, které očekáváme od našich partnerů,“ prohlásil podle agentury AFP.

Kurská operace podle Zelenského vyvrací představy o pomyslných "červených čarách" jako nepřekročitelných mezích, vytyčených ruským prezidentem Vladimirem Putinem ve válce proti Ukrajině.

„Ještě před pár měsíci by hodně lidí ve světě - kdyby slyšeli, že plánujeme takovou operaci - řekli, že to je nemožné a že je to překročení té nejčervenější ze všech červených čar existujících v Rusku. Ale nyní promlouvá skutečný úspěch našich vojáků na druhé straně hranice a Putinova neschopnost ochránit své území,“ uvedl Zelenskyj v projevu, který zveřejnil na facebooku. „Naše aktivní preventivní obrana je nejúčinnější protiopatření proti ruskému teroru,“ zdůraznil.

Současně usoudil, že dobytím ruského městečka Sudža se hroutí "celý naivní, iluzorní koncept tzv. červených čar ve vztahu k Rusku", který podle Zelenského ovládal pohled některých západních partnerů na válku. „Svět vidí, že vše v této válce závisí pouze na odvaze – na naší odvaze a na odvaze našich partnerů,“ řekl a zdůraznil, že při souladu Ukrajiny a jejích partnerů nezbude Rusku nic jiného, než přistoupit na spravedlivý mír.

Rusové dál postupují v Doněcké oblasti

Ukrajina se již déle než dva roky brání ruské agresi, ale tento měsíc přenesla válku i na ruské území. Překvapivý útok v Kurské oblasti, zahájený 6. srpna, ale nezastavil ruský postup v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.

Zelenskyj dnes označil útok v Kurské oblasti za "největší investici" do osvobození Ukrajinců z ruského zajetí, protože se již podařilo získat "největší množství ruských zajatců za jedinou operaci, a to je důležitý výsledek, jeden z našich cílů", uvedl podle serveru RBK-Ukrajina. Podařilo se také "vyčistit" ruské pohraničí sousedící s ukrajinskou Sumskou oblastí od ruské armády, a to podle prezidenta také představuje jeden z "taktických" cílů ukrajinské operace.

V neděli Zelenskyj za cíl operace označil vytvoření "nárazníkového pásma", které by zabránilo ustavičnému ruskému ostřelování ukrajinských měst a obcí v pohraničí.

Putin se odmlčel

Putin se přestal veřejně vyjadřovat k situaci v Kurské oblasti. Od porady s vojenskými veliteli a gubernátory 12. srpna ani jednou nekomentoval první vpád armády cizího státu na ruské území od druhé světové války, upozornily The Moscow Times a dodaly, že Putin se celý týden raději věnoval jiným věcem, od jednání s prezidentem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem, kterému slíbil "nezapomenout na Gazu", až po cestu do Baku, kde vyslovil přání sehrát roli při nastolení míru na jižním Kavkaze.

Toto dění svědčí o tom, že Putin naprosto ztrácí smysl pro to, co je na pořadu dne nejdůležitější, míní politolog Abbás Galljamov. „Rusové to vše vidí a jsou ohromeni tím, že pro prezidenta jsou potřeby Palestinců a obětí arménsko-ázerbájdžánské války důležitější než utrpení obyvatel Kurské oblasti,“ dodal.

Analytik Mark Galeotti se nicméně domnívá, že u Putina není neobvyklé, že se během krize sám "odřízne" od dění. Podobně se během pandemie covidu-19 zavřel ve své rezidenci. Galeotti pokládá za příznačný Putinův rys, že vážné problémy přenáší na někoho jiného.

„To, co se stalo v pohraničních oblastech, se musí vyhodnotit a samozřejmě se tak stane. Ale nyní je hlavní vyřešit aktuální úkoly (…) a hlavní úkol nepochybně leží před ministerstvem obrany, které musí vytlačit, vyhnat nepřítele z našeho území a spolu s pohraniční stráží zajistit spolehlivou ochranu státní hranice,“ prohlásil Putin na poradě 12. srpna. „Nepřítel určitě dostane náležitou odpověď a všechny cíle, které jsme si vytyčili, budou bez jakékoliv pochybnosti dosaženy,“ zdůraznil.